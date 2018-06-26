Дали четыре минуты на захват: в полиции рассказали новые подробности нападения на поселение ромов

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал новые детали нападения на ромский лагерь на окраине Львова.

В эфире телеканала ICTV Князев заявил, что 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия: кому-то молоток, кому-то трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток ромского поселения, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По его словам, полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение, восемь из которых были сразу задержаны.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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