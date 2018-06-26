26 июня 2018, вторник

Дали четыре минуты на захват: в полиции рассказали новые подробности нападения на поселение ромов

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Организатор нападения дал четыре минуты на захват ромского поселения

Организатор нападения дал четыре минуты на захват ромского поселения

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал новые детали нападения на ромский лагерь на окраине Львова.

В эфире телеканала ICTV Князев заявил, что 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия: кому-то молоток, кому-то трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток ромского поселения, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По его словам, полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение, восемь из которых были сразу задержаны.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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