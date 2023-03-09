В Ивано-Франковской области попрощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи 9 марта, 16:19 Дмитрий Коцюбайло (Фото:Суспільне Івано-Франківськ)

В селе Бовшев в Ивано-Франковской области попрощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло на позывной Да Винчи. Сотни людей пришли отдать честь погибшему командиру спецподразделения Волки Да Винчи.

Об этом сообщает Суспільне.

Двоюродный брат Дмитрия Коцюбайло Павел на позывной Рудя воюет в спецподразделении Волки Да Винчи. Боец рассказал о последних минутах жизни командира.

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«Я одно хочу сказать: не знаю, будут ли еще такие командиры. Дмитрий всегда шел первым в бой и последним выходил из поля боя. Я был рядом, когда он погиб. Нас накрыли „градами“, и он последним забегал в блиндаж», — говорит Рудя.

Также прощание состоится в Киеве. Церемония начнется в 12:00 в Михайловском соборе, а затем — на Майдане Незалежности. Похоронят Да Винчи в Киеве.

Комбат 67-й отдельной механизированной бригадой Коцюбайло погиб 7 марта.

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи. Ему было 27 лет.

