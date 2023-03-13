«Он всех нас вел за собой». О мести за Да Винчи и будущем «волков» после гибели командира — интервью NV с побратимом Героя 13 марта, 08:30 Эксклюзив NV Дмитрий Коцюбайло (Фото:Суспільне Івано-Франківськ)

В свои 27 лет он был командиром спецподразделения Волки Да Винчи. В декабре 2021 года был удостоен звания Героя Украины.

Воздать честь Да Винчи в столице пришли тысячи украинцев. На церемонии прощания с Героем присутствовали президент Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Военный с позывным Бугай, член подразделения Волки Да Винчи в интервью Radio NV рассказал, каким был Дмитрий и что дальше будет с его подразделением.

— Вы на передовой находились с Дмитрием Коцюбайло с 2014 года. Можете ли вы рассказать, как вы познакомились?

— Мы были с 2014 знакомы, воевали вместе. Познакомились на базе Правого сектора под Днепром в городе Покровском. Тогда Да Винчи был ранен в Песках и бежал из [больницы] для того, чтобы снова вернуться на фронт к ребятам и участвовать в боевых действиях.

— Ему тогда 18 лет было. Вы видите этого парня и, конечно, есть более опытные люди, имеющие военный опыт. Какое впечатление у вас было о Да Винчи?

— Он, не имея военного опыта, обладал многими другими качествами, лидерскими. У него настолько было много желания защищать свою родину, запал в глазах такой, что было все сразу понятно, что этот парень достигнет немалых свершений, побед. Так и случилось.

— При этом мы помним, в каком состоянии была украинская армия в начале российско-украинской войны, в тот год, когда Россия вторглась на Донбасс. Каким был ваш опыт в первые годы, 2014−2015 годы? Возможно, вы могли бы этим поделиться?

— Я отслужил полтора года военной службы, все полтора года служил в учебном центре, как принято говорить, в учебке. Боевого опыта у меня, конечно, не было. Но военная школа у меня была, как на то время, по моему мнению, хорошая. Я знал все вооружение, я знал, как правильно его применять. И применял его на практике.

— Что происходило в отношении добровольческих батальонов, воевавших за Украину?

— Во время правления прошлого президента, так сказать, седовласого нашего гетмана, нас очень сильно гоняли, очень сильно притесняли.

Нас военные радушно запускали на любые позиции, мы работали вместе, сообща, и все были довольны. Но когда, не дай Бог, случалось или ранение побратима, или побратим погибал, автоматически сразу политические решения, нас притесняли, нас… Были даже случаи, что унижали…

— А в чем это было?

— Понимаете, человек погиб за свою страну. Неважно, в каком статусе, но с оружием в руках, защищая свою землю. А после этого наш командир вынужден был выслушивать такие слова, что «либо вступайте в армию, либо никак». «Подписывайте контракт, не может быть махновщины». Много было разного, но все вытерпели. И дальше воюем.

— А с чем связаны притеснения добровольческих батальонов? Вас боялись? Или, может, было какое-нибудь другое объяснение?

— Прежде всего, не все батальоны притесняли. Тех, кто открыто поддерживал Петра Алексеевича, никто не притеснял, те свободно воевали. Им, вероятно, даже какую-то зарплату платили, насколько мне известно. А все потому, что мы не поддерживали политику определенных людей. Мы были вне закона.

— То есть, это касалось именно добровольческих батальонов, которые были сформированы на базе Правого сектора?

— Может, еще кого-то. Но насколько мне известно, то только нас.

— Когда вы увидели, что действительно армия начинает меняться?

— На мой взгляд, изменения начали происходить примерно со второй половины 2015 года. Военным начали поступать какие-то сравнительно новые образцы оружия, вооружения. И военным дали возможность воевать.

Но примерно с 2016 года все начали возвращать назад — на тот же уровень, который был до 2014 года. То есть вокруг полная бюрократия — дайте «бумажку на бумажку», «дайте какую-нибудь отписку на отписку». Одним словом, армию стали назад ставить в неловкое положение, когда людям, солдатам, офицерам давали выговоры за то, что они открывают огонь.

Для того чтобы открыть огонь, нужно зафиксировать сначала, что по нам велся огонь. Эти политические решения однозначно противоречили уставу Вооруженных сил. Понимаете, если военнослужащему грозит опасность, есть угроза его жизни, он имеет полное право, согласно уставу Вооруженных сил, открывать ответный огонь.

А у нас было совсем не так. У нас были выговоры, людей наказывали деньгами. [Против] командиров батальонов, командиров рот, кто открывал ответный огонь, фабриковали разные дела. Некоторых даже сажали по тюрьмам.

— Тогда это была штурмовая рота Волки Да Винчи. Какие задачи выполняли до 2022 года? И как они изменились после начала широкомасштабного вторжения?

— Если начинать с 2014 года, штурмовая рота сначала занимала какие-то определенные позиции, их удерживали. Потом это все подстраивалось под то, как менялась война. Мы продвигались вперед, копая километры траншей, сооружая сотни окопов.

Потом война заставила нас трансформироваться в такой, скажем, летучий отряд, который приезжал на любое место, куда нас звали. Мы наносили огневое поражение, уничтожали врага и быстро уезжали. И когда враг давал ответ, он уже стрелял в никуда.

Когда началось уже полномасштабное вторжение, война снова внесла свои коррективы. И мы снова трансформировались в более крупный отряд, удачно проводивший и штурмовые действия, и зачистки, и артиллерийское уничтожение врага.

Благодаря Да Винчи постоянно подразделение развивалось, укреплялось и усиливалось.

— А как можно оценить его личную роль в том, во что превратилось это подразделение Волки Да Винчи?

— Я вам скажу, на 99% — это все его заслуга. Весь наш организм был ледоколом, а он был носом этого ледокола. Несмотря ни на какие препятствия, он шел вперед, шел к цели, он всех нас вел за собой. Это такой был лучик света. Все благодаря ему.

— Волки Да Винчи были очень важным батальоном, увольнявшим Харьковщину. Как вы запомнили это контрнаступление? Как вы запомнили харьковскую операцию?

— Там не только наше подразделение участвовало. Честно говоря, мы уже потом смеялись, что эта операция была бы еще намного успешнее, еще дальше бы наши подразделения продвинулись, возможно, где-то были уже возле Луганска, но, убегая, оккупанты оставили за собой такие щедрые подарки, что ребята, когда увидели, растерялись, начали собирать трофеи. Потому что мы себе не могли позволить оставить такое количество вооружения, которое они там бросили в идеальном исправном виде.

Была, конечно, и поврежденная техника. Мы уже давно восстановили ее и работаем. Но просто такого количества трофеев, я думаю, наше войско еще не видело. Именно поэтому все трофеи начали разбирать, растягивать по своим подразделениям. И уже меньше акцентировали внимание на наступлении.

Операция была отлично спланирована, обдумана. Знаю точно, что Да Винчи лично присутствовал при планировании, был в полном взаимодействии с командованием. Хотя он и был слишком молод, но военные, у которых была голова на плечах, очень к нему прислушивались, потому что у него была какая-то сверхъестественная чуйка. Он чувствовал, где и что враг сделает, куда враг будет наступать, куда бить. И благодаря этому было много успешных и операций, и работы было много успешной выполнено.

— После Харьковской области Волки Да Винчи переместились на бахмутское направление?

— Там в этом промежутке и полигон был, и вооружение получали. Некоторые моменты случились. Но потом сразу после харьковской операции первые боевые действия — под Бахмутом.

— Как бы вы могли охарактеризовать ситуацию под Бахмутом на данный момент? Насколько она опасна для нас?

— Я военный не столь высокого звена, который мог бы это охарактеризовать и все разложить по полкам. Я доверяю нашему командованию. Если нужно, чтобы там ребята стояли и сковывали то множество вражеских подразделений, которые топчутся на одном месте, не могут ни вперед, ни назад пройти и дохнут на тех полях.

Конечно, гибнут и наши герои. Даже такие, как Да Винчи, к сожалению. Но это все не просто так. И наше командование понимает всю ситуацию на поле боя. И если там люди стоят, значит это нужно.

— Как именно это произошло с Дмитрием? Знаете ли вы?

— К сожалению, не присутствовал. Враг накрыл расположение, где находился командир со своим заместителем. Накрыл, вероятно смерчами, кассетными зарядами. И один из обломков нанес смертельное ранение командиру.

— Волки Да Винчи будут мстить.

— Однозначно.

— Месть — очень мощная эмоция. Что может быть возмездием российским оккупантам за тех побратимов, которых вы потеряли? И, конечно, за Дмитрия Коцюбайло?

— Я уже думал над этим вопросом. Знаете, к большому сожалению, в том всем мусоре нет ни одного достойного претендента, хотя бы даже десятка претендентов, которые могли бы достойно стать на весы, по сравнению с Да Винчи.

Лучшим возмездием будет то, за что боролся командир — выгнать их всех на их территории, чтобы у нас было Украинское соборное государство. Большей мести, чем истребление всего их, не может быть. Все только сжечь, что российское. Оно не должно быть на территории нашего славного государства.

— Волки Да Винчи остаются под Бахмутом?

— Это вопрос к командованию. Я не могу об этом говорить. Но то, что волки Да Винчи не перестанут воевать, это однозначно.