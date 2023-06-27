Шведские БМП CV90 уже в Украине: их заметили под Бахмутом

27 июня, 07:32
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БМП CV90 (Фото:Jorchr/Wikimedia)

БМП CV90 (Фото:Jorchr/Wikimedia)

Швеция передала Украине боевые машины пехоты CV90. Их заметили на передовой под Бахмутом в Донецкой области.

Фото БМП на вооружении украинских военных, сделанные фотожурналистом агентства Associated Press Романом Чопом 25 июня, опубликовали несколько западных СМИ, в частности CNN.

Видео дня

https://twitter.com/clashreport/status/1673273263730860032?s=20

Официально о том, что CV90 уже в Украине, ни Киев, ни Стокгольм не сообщали. 8 июня стало известно, что украинские бойцы завершили обучение на этих БМП в Швеции и вернулись домой.

19 января премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готовится передать Украине всего 50 БМП CV90 и САУ Archer.

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CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Швеция Украина БМП CV90

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