Шведские БМП CV90 уже в Украине: их заметили под Бахмутом 27 июня, 07:32 БМП CV90 (Фото:Jorchr/Wikimedia)

Швеция передала Украине боевые машины пехоты CV90. Их заметили на передовой под Бахмутом в Донецкой области.

Фото БМП на вооружении украинских военных, сделанные фотожурналистом агентства Associated Press Романом Чопом 25 июня, опубликовали несколько западных СМИ, в частности CNN.

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Официально о том, что CV90 уже в Украине, ни Киев, ни Стокгольм не сообщали. 8 июня стало известно, что украинские бойцы завершили обучение на этих БМП в Швеции и вернулись домой.

19 января премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готовится передать Украине всего 50 БМП CV90 и САУ Archer.

CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.

