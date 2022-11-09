CША пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для деоккупации Херсона — Пентагон 9 ноября, 01:14 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

США направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, которые сейчас ведут наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города.

Об этом заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в Пентагоне знают о том, что россияне начали усиливать свою оборону в районе Херсона, поэтому сейчас очень необходимо обеспечить всем необходимым украинских военных.

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Также Райдер добавил, что, несмотря на усиление обороны, украинские военные продолжают оказывать серьезное давление на российских оккупантов.

7 ноября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в Херсонской области российские оккупанты продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра.

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявлял, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.