Приблизились к 60 тысячам. ЦРУ назвало потери россиян во время войны в Украине

21 июля, 05:08
Украина готова вернуть тела агрессору (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина готова вернуть тела агрессору (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По оценкам Центрального разведывательного управления США, потери россиян в Украине достигли около 15 000 убитых и около 45 000 раненых.

Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс, цитирует Reuters

«Последние оценки разведки США свидетельствуют об около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых. Следовательно, это достаточно значительные потери», — сказал он.

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При этом он добавил, что потери украинцев тоже значительные, но меньше.

Бернс отметил, что ЦРУ делится с Украиной значительным количеством разведданных.

По его словам, украинцы «эффективно используют» эти данные.

ВСУ уничтожили колонну россиян на Донбассе

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант ЦРУ Война в Украине Война России против Украины

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