Сбивают крылатые ракеты. Главные факты о ракетных батареях Crotale, которые Украине передала Франция — инфографика НВ 23 ноября, 06:26 Украина получила две ракетные батареи Crotale (Фото:thalesgroup.com)

20 ноября стало известно, что Франция передала Украине две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны.

НВ подготовил инфографику, отражающую главные факты об этом зенитно-ракетном комплексе.

ЗРК Crotale находятся на вооружении с 1971 года, их производители Thales Group и Samsung Group.

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ЗРК создан по принципу «все в одном». Он оснащен радарами наблюдения и наведения, инфракрасными датчиками, тепловизором и камерами наблюдения.

Crotale монтируется на бронемашине с колесными формулами 4×4, 6×6 или гусеничную технику, на его платформе 4 или 8 ракет.

Crotale имеет три модификации

R440 — базовая версия комплекса, выпускаемая с 1970-х;

NG — модернизированная версия ЗРК, на вооружении с 1998 года;

Mk.3 — самая современная из модификаций Crotale, выпускаемая с 2008 года.

Инфографика: НВ

Ракеты для ЗРК Crotale

R.440/R.460 — весят 80 кг, их длина — 2,89 м, диаметр — 15 см, боевая часть направленного действия, ее вес — 15 кг.

Дальность полета ракеты R.440/R.460 — 12 км, она может подниматься на максимальную высоту 5,5 км и развивать скорость 2,3 Маха (отношение скорости движения тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде).

VT-1 — весят 76 кг, их длина — 2,35 м, диаметр — 16,5 см, боевая часть — осколочная, ее вес 13 кг.

Дальность полета ракеты VT-1 — 11 км или 16 км (Mk3), максимальная высота, на которую она может подниматься — 6 км или 9 км (Mk3), скорость — 3,5 Маха.