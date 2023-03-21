Минобороны показало, как французский Crotale сбивает российскую крылатую ракету — видео 21 марта, 17:05 Crotale удалось сбить крылатую ракету со второй попытки (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

Министерство обороны Украины показало, как французский зенитно-ракетный комплекс Crotale сбивает российскую крылатую ракету.

Ведомство опубликовало видео в Twitter во вторник, 21 марта.

Crotale совершил два пуска — попасть по ракете удалось со второй попытки.

Франция передала Киеву две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны в ноябре 2022 года.

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Этот ЗРК создан по принципу «все в одном». Он оснащен радарами наблюдения и наведения, инфракрасными датчиками, тепловизором и камерами наблюдения. Crotale монтируется на бронемашине с колесными формулами 4×4, 6×6 или гусеничную технику, на его платформе четыре или восемь ракет.

Инфографика: NV