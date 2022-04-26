Эксперты ЦПД опровергли ряд фейков РФ за минувшие сутки 26 апреля, 04:02 Цей матеріал також доступний українською Фейковые новости (Фото:memyselfaneye)

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных «вбросов», которые российская пропаганда выпустила за прошедшие сутки 25 апреля.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом ЦПД сообщает в Телеграмме.

Отмечается, что, несмотря на заявление вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о том, что договоренностей о гуманитарных коридорах с Азовстали не было, минобороны РФ сообщило, что «киевские власти сорвали гуманитарную операцию» граждан что скрывается на территории комбината. В ЦПИ предостерегают, что это манипуляция.



Видео дня

Также, несмотря на предыдущие сообщения о сборе силовиками РФ обломков сбитых украинских дронов для подготовки провокаций, несколько российских телеграмм-каналов сообщили, что в Курской области РФ был сбит находящийся на вооружении ВСУ ударный беспилотник Байрактар. В ЦПД предостерегают, что это фейк.

Слушайте подкаст на эту тему

Кроме того, пропагандисты РФ сообщили, что российское с. Нехотевка (Белгородская область) «обстреляли со стороны Украины». По их словам, «повреждены жилые здания и личный транспорт». В ЦПД предостерегают, что это тоже манипуляция.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.