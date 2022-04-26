Эксперты ЦПД опровергли ряд фейков РФ за минувшие сутки
Фейковые новости (Фото:memyselfaneye)
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных «вбросов», которые российская пропаганда выпустила за прошедшие сутки 25 апреля.
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Об этом ЦПД сообщает в Телеграмме.
Отмечается, что, несмотря на заявление вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о том, что договоренностей о гуманитарных коридорах с Азовстали не было, минобороны РФ сообщило, что «киевские власти сорвали гуманитарную операцию» граждан что скрывается на территории комбината. В ЦПИ предостерегают, что это манипуляция.
Также, несмотря на предыдущие сообщения о сборе силовиками РФ обломков сбитых украинских дронов для подготовки провокаций, несколько российских телеграмм-каналов сообщили, что в Курской области РФ был сбит находящийся на вооружении ВСУ ударный беспилотник Байрактар. В ЦПД предостерегают, что это фейк.
Кроме того, пропагандисты РФ сообщили, что российское с. Нехотевка (Белгородская область) «обстреляли со стороны Украины». По их словам, «повреждены жилые здания и личный транспорт». В ЦПД предостерегают, что это тоже манипуляция.
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