Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт (Фото: canada.ca)

В июне Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине . В частности в рамках этой помощи Силы обороны Украины получат бронированные разведывательные машины LAV-2, также известные как Coyote.

В своей инфографике NV рассказывает, что известно об этой бронетехнике.

Бронеавтомобиль Coyote — это высокомобильный легкий бронеавтомобиль для разведки, наблюдения и выполнения сложных боевых задач.

Реклама

Машины производит канадская компания General Motors Diesel. На вооружении такие бронемашины с 1996 года.

Инфографика: NV

Основные характеристикибронеавтомобиля Coyote:

Скорость: до 62 км/ч

Дальность хода: до 650 км

Идентификация целей: до 24 км

Грузоподъемность лебедки: 15 т

Двигатель: 275 л.с.

Экипаж: 4

Длина: 6,4 м

Ширина: 2,6 м

Высота: 2,7 м

Колесная формула 8×8.

Бронированный корпус автомобиля обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, взрывов мин и боеприпасов.

Машина вооружена 25-мм пулеметом M242 Bushmaster, 7,62-мм пулеметом C6, 76-мм многоствольным гранатометом или 66-мм реактивным гранатометом M72.

Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт.

Установка мачтовой системы наблюдения предусматривает телескопическую 10-метровую мачту с радаром MSTAR, тепловыми и оптическими датчиками, а также лазерным дальномером. В другом варианте датчики могут устанавливаться на расстоянии до 200 м от машины.