Койот-разведчик. На что способны разведывательные бронеавтомобили Coyote, которые Украина получит от Канады — инфографика NV
Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт (Фото: canada.ca)
В июне Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности в рамках этой помощи Силы обороны Украины получат бронированные разведывательные машины LAV-2, также известные как Coyote.
В своей инфографике NV рассказывает, что известно об этой бронетехнике.
Бронеавтомобиль Coyote — это высокомобильный легкий бронеавтомобиль для разведки, наблюдения и выполнения сложных боевых задач.
Машины производит канадская компания General Motors Diesel. На вооружении такие бронемашины с 1996 года.
Основные характеристикибронеавтомобиля Coyote:
- Скорость: до 62 км/ч
- Дальность хода: до 650 км
- Идентификация целей: до 24 км
- Грузоподъемность лебедки: 15 т
- Двигатель: 275 л.с.
- Экипаж: 4
- Длина: 6,4 м
- Ширина: 2,6 м
- Высота: 2,7 м
- Колесная формула 8×8.
Бронированный корпус автомобиля обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, взрывов мин и боеприпасов.
Машина вооружена 25-мм пулеметом M242 Bushmaster, 7,62-мм пулеметом C6, 76-мм многоствольным гранатометом или 66-мм реактивным гранатометом M72.
Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт.
Установка мачтовой системы наблюдения предусматривает телескопическую 10-метровую мачту с радаром MSTAR, тепловыми и оптическими датчиками, а также лазерным дальномером. В другом варианте датчики могут устанавливаться на расстоянии до 200 м от машины.