Койот-разведчик. На что способны разведывательные бронеавтомобили Coyote, которые Украина получит от Канады — инфографика NV

1 июля, 13:17
Поделиться:
Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт (Фото: canada.ca)

Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт (Фото: canada.ca)

В июне Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности в рамках этой помощи Силы обороны Украины получат бронированные разведывательные машины LAV-2, также известные как Coyote.

В своей инфографике NV рассказывает, что известно об этой бронетехнике.

Бронеавтомобиль Coyote — это высокомобильный легкий бронеавтомобиль для разведки, наблюдения и выполнения сложных боевых задач.

Реклама

Машины производит канадская компания General Motors Diesel. На вооружении такие бронемашины с 1996 года.

Инфографика: NV

Основные характеристикибронеавтомобиля Coyote:

  • Скорость: до 62 км/ч
  • Дальность хода: до 650 км
  • Идентификация целей: до 24 км
  • Грузоподъемность лебедки: 15 т
  • Двигатель: 275 л.с.
  • Экипаж: 4
  • Длина: 6,4 м
  • Ширина: 2,6 м
  • Высота: 2,7 м
  • Колесная формула 8×8.

Бронированный корпус автомобиля обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, взрывов мин и боеприпасов.

Машина вооружена 25-мм пулеметом M242 Bushmaster, 7,62-мм пулеметом C6, 76-мм многоствольным гранатометом или 66-мм реактивным гранатометом M72.

Автомобиль может функционировать как базовый командно-разведывательный пункт.

Установка мачтовой системы наблюдения предусматривает телескопическую 10-метровую мачту с радаром MSTAR, тепловыми и оптическими датчиками, а также лазерным дальномером. В другом варианте датчики могут устанавливаться на расстоянии до 200 м от машины.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Бронеавтомобиль Война России против Украины Помощь Запада Инфографика NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X