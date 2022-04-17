COVID-сертификаты за границей. Все, что нужно знать о вакцинации и документах в Дія 17 апреля, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Минздрав отвечает на вопросы о COVID-сертификатах (Фото:Freepik License / Freepik)

Несмотря на отмену Кабмином карантинных зон в Украине на период военного положения, вопрос вакцинации и сертификации остается актуальным для украинцев за рубежом.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством цифровой информации и НСЗУ изменили сроки отображения COVID-сертификатов в Дія. Минздрав опубликовал ответы на самые распространенные вопросы.

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Влияет ли изменение срока отображения сертификата в Дія на срок действия документа

Нет, изменение срока отображения влияет на то, сколько времени сертификат будет отображаться в приложении. К примеру, если раньше по истечении срока действия сертификат исчезал из Дія, то сейчас документ будет оставаться в приложении до 545 дней с даты прививки. Кроме того, ранее исчезнувший сертификат можно будет также вернуть в Дія. Для этого следует повторно запросить генерацию сертификата.

Зачем изменили срок отображения документа, если это не влияет на срок его действия

Это позволит использовать цифровой документ в медицинских целях, а именно подтвердить факт прививки от COVID-19. Это важно для граждан, получивших 1 или 2 дозы прививки от COVID-19 и уехавших за границу. Теперь с помощью COVID-сертификата они могут подтвердить свои прививки в стране пребывания. И, самое главное, получить следующую нужную (2 или 3) дозу защиты от коронавирусной болезни.

Когда нужно делать бустер

В Минздраве отмечают, что делать бустер после 545 дней от даты получения второй прививки не нужно. Изменены только сроки отображения сертификатов в Действии. Интервал между введением 1, 2 и 3 доз прививки остался неизменным. Он по-прежнему остается следующим:

от 14 до 28 дней — между 1 и 2 дозой;

от 180 дней до 270 дней — между 2 и 3 ( бустерной) дозой.

Сколько времени можно пользоваться украинским COVID-сертификатом за границей

Это зависит от правил каждой страны – члена Доверительной сети COVID-сертификатов. Сроки действия сертификата считаются от даты прививки. Предпочтительно термины следующие:

1-я доза — 30 дней,

2-я доза — 270 дней;

3-я ( бустерная) доза — 270 дней.

В Минздраве отмечают, что сроки могут быть и более длинными, и более короткими. Также рекомендуется уточнить данные на сайте МИДа нужной страны или с помощью сервиса reopen.europa.eu.

«Сделайте очередную прививку от COVID-19 в соответствии с рекомендациями врачей страны пребывания. И получите там подтверждающий документ.

Берегите себя и помните, что вакцинация COVID-19 уменьшает риск тяжелого течения болезни», — отмечают в пресс-службе Минздрава.

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