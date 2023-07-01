В Украине официально отменили карантин, вызванный пандемией коронавируса, он длился более 3 лет 1 июля, 10:04 В Украине официально отменили карантин, вызванный пандемией коронавируса (Фото:OrnaW / pixabay.com)

Решением Кабмина было постановлено с 1 июля отменить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, на всей территории Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Карантин, установленный с целью предотвращения распространения COVID-19, Кабмин ввел 12 марта 2020 года.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что прививки против COVID-19 остаются рекомендованными и бесплатными.

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По информации Минздрава, сейчас на уровне страны есть более 7 млн доз вакцины.

Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцинироваться прежде всего должны группы риска: беременные, лица старше 60 лет, иммуноскомпроментированные, а также работники объектов критической инфраструктуры.

Вакцинироваться можно будет в обычном порядке: у семейного врача или в пунктах вакцинации, которые будут продолжать работать.

6 мая в Минздраве сообщили, что в Украине с начала пандемии выявили более 5,5 млн случаев заболевания, из них почти 416 тысяч — среди детей. От COVID-19 умерли 112 268 человек, из них 89 — дети, 1256 — медработники.

