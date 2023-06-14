Компания COSMOLOT направила в бюджет 255 млн грн по итогам первого квартала 2023 года 14 июня, 12:26 Новости компаний COSMOLOT

COSMOLOT по итогам первого квартала уплатила 255 млн грн в госбюджет, а это более 23 млн грн — лицензия, которую с февраля 2022 COSMOLOT платит государству заблаговременно, и 232 млн грн — налоги.

В COSMOLOT заявляют: экономическая устойчивость страны во время войны — задача каждого бизнес-игрока рынка. Восстановить и сохранить показатели бизнеса — вопрос времени и ресурсов, сознательно усиливать экономический фронт и помогать армии — вопрос ответственной позиции перед государством и обществом.

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Сосредоточиться на развитии благотворительного направления компании помог опыт первых месяцев войны. Тогда COSMOLOT отвечала на запросы отдельных бригад, закупала эквипмент, внедорожники и дроны собственными силами и донатила фондам «Повернись живим» и UNITED24. Осенью COSMOLOT стал первым коммерческим брендом, поддержавшим украинскую компанию UA Dynamics, которая разрабатывает и производит многоразовые ударные дроны Punisher. А в декабре 2022 года компания начала military-tech проект Brave Inventors. Это платформа, объединяющая разработчиков и производителей военного времени, а также все заинтересованные в укреплении фронта стороны. Главная цель Brave Inventors — обеспечить фронт новейшими разработками военного времени, которые усилят обороноспособность страны и станут бустером для развития военной промышленности Украины.

Кроме того, компания COSMOLOT первой среди игроков игорного рынка перечислила 1 000 000 грн ГСЧС на помощь пострадавшим от Каховской трагедии.

Общая сумма помощи от COSMOLOT с начала войны достигла более 25 млн грн. Компания перечислила в благотворительные фонды и организации более 18 млн грн, а также самостоятельно закупила тактическое и защитное снаряжение для ВСУ на 7 млн грн.