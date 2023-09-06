Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ

6 сентября, 14:11
Они приближают победу
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Cosmolot

Cosmolot

Украинская компания COSMOLOT отчиталась о передаче первых 15 ударных БПЛА Punisher ВСУ. Главная особенность новых БПЛА — инновационная технология, отличающаяся устойчивостью к РЭБ и позволяющая уничтожать врага в глубоком тылу.

Недавно компания Cosmolot анонсировала создание крупнейшего авиафлота ударных БПЛА — Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авиафлот компания перечисляет из собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия — это мощная поддержка армии, вера в Победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

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«Простота, меткость и точность — три основные характеристики Punisher. Но самое главное то, что инновационный комплекс устойчив к РЭБ. Ведь вражеская радиоэлектронная борьба уже не позволяет работать по объектам, как год назад. Теперь благодаря Punisher мы имеем преимущество над врагом», — рассказывает Ярема, военнослужащий ВСУ, член экипажа Punisher.

Cosmolot
Фото: Cosmolot

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной на данный момент модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO позволяет:

  • выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;
  • увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к воздействию всех имеющихся вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, которые были созданы украинскими инженерами специально для модификации COSMO;
  • планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя — групповой атаки цели;
  • эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы оснащения врага в глубоком тылу.
Cosmolot
Фото: Cosmolot

«Сегодня мы выдаем в подразделения ВСУ первую партию из 15 РЭБустойчивых многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы изготавливаем партию из 50 таких модернизированных, устойчивых к РЭБ БПЛА. Эти дроны позволяют наносить поражения врагу даже в зонах, где активно работают вражеские средства РЭБ», — комментирует Максим Субботин, представитель команды разработчиков Punisher.

Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и Закаляем Победу совместными усилиями!

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БПЛА Cosmolot Донаты на ВСУ Cosmolot Airlines

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