Corteva Agriscience начинает регистрацию на образовательно-грантовую программу для фермерок TalentA-2023 3 апреля, 15:10 Новости компаний Corteva Agriscience

Совокупный грантовый фонд программы для развития женского фермерства и укрепления сельских общин во время войны составляет более 1 млн грн

Чтобы обеспечить укрепление и развитие женского фермерства в условиях полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины, международная сельскохозяйственная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила о проведении образовательно-грантовой программы для женщин-фермерок TalentA-2023. Программа поможет участницам получить доступ к информации, которая помогла бы им обеспечить жизнеспособность собственного бизнеса в условиях войны в соответствии с практиками устойчивого развития, а также предоставит им возможность выиграть гранты на общую сумму более 1 млн грн для роста собственного бизнеса и социальной поддержки своих общин. Регистрация для участия в программе начинается 8 марта и продлится до 30 мая 2023 года (по ссылке).

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TalentA-2023 является международной образовательно-грантовой программой, которую Corteva Agriscience в Украине реализует уже в четвертый раз, способствуя улучшению продовольственной безопасности общества через расширение возможностей по образованию и доступу к финансам для женщин, проживающих в сельской местности и занятых в сельском хозяйстве. В условиях полномасштабной войны программа является одним из социальных проектов, поддерживаемых компанией для поддержки Украины и приближения победы, чему Corteva, едва ли не единственная на рынке компания-производитель семян и средств защиты растений, которая ушла из россии и беларуси, уделяет много усилий.

Программа предусматривает проведение обучающего онлайн-хаба и грантового конкурса микропроектов. Принять участие в ней могут женщины, отвечающие установленным критериям отбора: возраст от 18 лет; проживание в населенном пункте с населением до 10 000 человек или работа на сельскохозяйственном предприятии, которое зарегистрировано в таком населенном пункте и работает не менее года.

Учебный план Цель TalentA-2023 — помочь женщинам, задействованным в сельскохозяйственном производстве, сделать их бизнес жизнеспособным, несмотря на полномасштабную войну, обеспечить его рост и создать новые проекты, способствующие достижению целей устойчивого развития и направленные на удовлетворение актуальных потребностей территориальных общин.

Своим опытом с участницами будут делиться известные эксперты преподавательского и бизнес-сообщества, а также специалисты Corteva Agriscience, обладающие передовыми знаниями, накопленными лидером сельского хозяйства за долгую историю работы более чем в 140 странах мира.

Участие в программе TalentA бесплатное, ее цель — дать знания и идеи именно тем, кто стремится к развитию и совершенствованию и имеет соответствующую мотивацию, а потому Сертификат участницы Программы TalentA будет свидетельствовать о новом качестве подготовки слушательниц.

Владельцы Сертификатов TalentA-2023 смогут принять участие в грантовой части проекта и посоревноваться за гранты от компании Corteva Agriscience для роста собственного бизнеса и социальной поддержки своих общин. В 2023 году размер грантового фонда составляет более 1 млн грн и будет распределен между победительницами по решению членов экспертного совета. Объявление победительниц состоится в октябре по случаю Всемирного дня сельских женщин.

«С начала полномасштабной войны Corteva прилагает максимальные усилия для поддержки украинского народа, в частности, фермерского сообщества, с целью улучшения продовольственной безопасности и восстановления разрушенных продовольственных цепочек. Вместе с другими программами, направленными на восстановление фермерства, уже во второй раз за время войны мы реализуем проект TalentA, чтобы помочь женщинам-фермеркам иметь возможность продолжать работать в Украине и помогать своим громадам, тем самым укрепляя экономику страны и приближая нашу победу. TalentA в Украине уже объединяет почти 100 талантливых фермерок, и мы надеемся, что в этом году многие женщины присоединятся к этой замечательной инициативе», — говорит Анна Бабич, менеджер по корпоративным коммуникациям Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе, координатор и глава экспертного совета Программы TalentA в Украине.

Ознакомиться с ходом программы TalentA-2023 можно по ссылке и в социальных сетях.

О программе TalentA

TalentA — международная инновационная образовательно-грантовая программа по развитию и поддержке талантливых сельских женщин-фермерок и улучшению продовольственной безопасности их общин. Инициированная компанией Corteva Agriscience в 2019 году вместе с Федерацией ассоциаций сельских женщин Испании (FADEMUR) в Испании, программа успешно реализуется также в Украине, Польше, Португалии, Румынии, Молдове, Венгрии и Аргентине и объединила уже более 900 талантливых фермерок.

Инициатор и координатор программы TalentA:

Международная сельскохозяйственная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience.

Организационный партнер программы TalentA:

Общественная организация «Буковинское агентство регионального развития»

О Corteva Agriscience

Corteva Agriscience — это публичная, глобальная, исключительно сельскохозяйственная компания, предоставляющая фермерам во всем мире полное портфолио в отрасли, включая сбалансированный и разнообразный выбор семян, средств защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на максимизацию продуктивности для повышения урожайности и рентабельности. Будучи представленной одними из самых известных брендов в сельском хозяйстве и имея ведущий в отрасли портфель продуктов и технологий, имеющий значительные возможности к росту, компания стремится работать с заинтересованными сторонами всей продовольственной системы, выполняя свое обязательство обогащать жизнь тех, кто производит, и тех, кто потребляет, обеспечивая развитие будущих поколений. Corteva Agriscience стала независимой публичной кампанией 1 июня 2019 года. Ранее компания являлась сельскохозяйственным подразделением DowDuPont. Более подробную информацию можно найти на сайте www.corteva.com.ua

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Контакты:

Отдел корпоративных коммуникаций — Центральная и Восточная Европа



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Команда программы ТalentA-2023

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