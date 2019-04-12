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CorrectUA: один из аэропортов Италии начал правильно указывать названия украинских городов

Сегодня, 17:11
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CorrectUA: один из аэропортов Италии начал правильно указывать названия украинских городов - фото

bulletrain743/pixabay.com

Аэропорты мира начали исправлять правописание украинских городов

Аэропорт итальянского города Бергамо будет указывать названия украинских городов Киев, Львов и Одесса в соответствии с украинской транслитерацией.

 Об этом сообщает кампания CorrectUA в Twitter.

"Аэропорт Бергамо использует #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa!" - сказано в сообщении.

Ранее в аэропорту Вильнюса начали использовать написание украинских городов Kyiv и Lviv. В аэропорту Будапешта также введено написания англоязычного названия столицы Украины - Kyiv вместо Kiev.

Также изменили название украинской столицы и других городов на табло в турецком Стамбуле.

В октябре 2018 Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов. 

Теги:   Италия Львов Одесса Киев

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