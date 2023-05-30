Поддерживали и поддерживаем: Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом оказывают гуманитарную помощь во время войны в Украине 30 мая, 11:05 Новости компаний Кока-Кола Бевериджиз Украина

Около месяца Великодымерская объединенная территориальная община находилась в оккупации, практически на линии огня. На территории Великодымерской ОТГ было разрушено почти 350 домов, а 160 семей остались без жилья в самой Великой Дымерке.

После освобождения этой территории именно в пгт Великая Дымерка был организован Центр для размещения жителей объединенной территориальной общины в местном общежитии. Здесь для проживания людей, потерявших свои дома, было выделено 68 комнат. А сам Центр может вместить более 200 человек.

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В режиме восстановления

Этот проект успешно работает благодаря тому, что поселковый совет контактирует с гуманитарными организациями и крупным социально ответственным бизнесом.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

Со своей стороны поселковый совет определяет перечень лиц, которые могут проживать в этом доме, а также взял на себя оплату аренды и коммунальных услуг. Вот почему такое жилье можно бесплатно предоставлять людям, которые страдают от войны.

Также это все стало реальным благодаря действенной помощи Общества Красного Креста Украины, которое совместно с ответственными компаниями аккумулирует ресурсы и направляет их на гуманитарную помощь населению. Например, сейчас Общество Красного Креста Украины при поддержке Фонда Кока-Кола предоставили пгт Великая Дымерка гуманитарную помощь.

Сейчас здесь проживают 80 человек, которые из-за войны остались без жилья. Фактически, эти люди потеряли не только свои дома, но и все свое имущество. Комфортно обустроить для них спальные места в общежитии — непростая задача, но она успешно решается благодаря гуманитарной помощи, которую предоставляют благотворители и волонтеры.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

Обустройство общежития в Великой Дымерке

Благодаря сотрудничеству с Системой Компаний Кока-Кола в Украине Общество Красного Креста Украины доставило сюда постельные комплекты.

Это общежитие — одно из 17 мест, принявших внутренне перемещенных лиц, для которых Кока-Кола в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины закупила 5000 спальных комплектов. В состав комплекта входят: одеяло, подушка, набор постельного белья и полотенце.

Фактически каждый обитатель общежития получил в подарок спальный комплект. Теперь это собственность людей, которые остались практически без ничего. Первый шаг к восстановлению сделан, и это действенная поддержка для каждого человека.

Кроме того, общежитие получило мощный генератор. Это позволит обеспечивать жителей электроэнергией даже во время перебоев или временных отключений.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

Человеческая благодарность

Людмила Ярич, глава Броварской организации Красного Креста Украины, рассказала о поддержке людей: «Сегодня мы имеем возможность предоставлять такую гуманитарную помощь, как постельное белье, одеяла, полотенца. И когда человек, который потерял все, получает что-то свое, это тоже много значит.

Красный Крест Украины всегда приходит на помощь в сложное время, когда человек нуждается в этом. Мы всегда помогаем людям и сейчас, когда так трудно переживать военные действия и потери, мы работаем над тем, чтобы помогать больше. И не только продуктами, не только материально, не только вещами, как сегодня, но и морально. В модульном городке проживают социально незащищенные категории граждан: многодетные семьи, пожилые люди. Поэтому мы создали центр психологической поддержки, который работает с такими людьми. А с Кока-Кола сотрудничаем, я даже не могу сказать, сколько десятилетий, это больше 20 лет. И я вам скажу, что ни разу не было такого случая, чтобы Кока-Кола нам отказала. Мы им очень благодарны!".





А вот что сказала жительница общежития Олешко Надежда Ивановна (67 лет): «Мы получили помощь от Красного Креста. Спасибо, что они нам помогают! Для нас, людей, оставшихся без ничего, вся помощь важна, даже доброе слово — это тоже уже существенная помощь! Здесь хорошо, насколько может быть хорошо, когда у человека нет своего дома. Очень хорошие сотрудники, все, отношение, чистота.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

И первым, кто оказал нам помощь после освобождения, был Красный Крест. Они нам привезли продуктовые наборы, потом уже приезжали, помогали другие волонтеры".

Недавно генератор и 1410 спальных наборов были переданы модульному городку для ВПЛ во Львове в рамках гуманитарной программы Фонда Кока-Кола и Общества Красного Креста Украины.

С февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола выделили более $20 млн на оказание гуманитарной помощи и поддержку сотрудников компании, работающих в Украине.