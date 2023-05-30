Поддерживали и поддерживаем: Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом оказывают гуманитарную помощь во время войны в Украине
Кока-Кола Бевериджиз Украина
Около месяца Великодымерская объединенная территориальная община находилась в оккупации, практически на линии огня. На территории Великодымерской ОТГ было разрушено почти 350 домов, а 160 семей остались без жилья в самой Великой Дымерке.
После освобождения этой территории именно в пгт Великая Дымерка был организован Центр для размещения жителей объединенной территориальной общины в местном общежитии. Здесь для проживания людей, потерявших свои дома, было выделено 68 комнат. А сам Центр может вместить более 200 человек.
В режиме восстановления
Этот проект успешно работает благодаря тому, что поселковый совет контактирует с гуманитарными организациями и крупным социально ответственным бизнесом.
Со своей стороны поселковый совет определяет перечень лиц, которые могут проживать в этом доме, а также взял на себя оплату аренды и коммунальных услуг. Вот почему такое жилье можно бесплатно предоставлять людям, которые страдают от войны.
Также это все стало реальным благодаря действенной помощи Общества Красного Креста Украины, которое совместно с ответственными компаниями аккумулирует ресурсы и направляет их на гуманитарную помощь населению. Например, сейчас Общество Красного Креста Украины при поддержке Фонда Кока-Кола предоставили пгт Великая Дымерка гуманитарную помощь.
Сейчас здесь проживают 80 человек, которые из-за войны остались без жилья. Фактически, эти люди потеряли не только свои дома, но и все свое имущество. Комфортно обустроить для них спальные места в общежитии — непростая задача, но она успешно решается благодаря гуманитарной помощи, которую предоставляют благотворители и волонтеры.
Обустройство общежития в Великой Дымерке
Благодаря сотрудничеству с Системой Компаний Кока-Кола в Украине Общество Красного Креста Украины доставило сюда постельные комплекты.
Это общежитие — одно из 17 мест, принявших внутренне перемещенных лиц, для которых Кока-Кола в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины закупила 5000 спальных комплектов. В состав комплекта входят: одеяло, подушка, набор постельного белья и полотенце.
Фактически каждый обитатель общежития получил в подарок спальный комплект. Теперь это собственность людей, которые остались практически без ничего. Первый шаг к восстановлению сделан, и это действенная поддержка для каждого человека.
Кроме того, общежитие получило мощный генератор. Это позволит обеспечивать жителей электроэнергией даже во время перебоев или временных отключений.
Человеческая благодарность
Людмила Ярич, глава Броварской организации Красного Креста Украины, рассказала о поддержке людей: «Сегодня мы имеем возможность предоставлять такую гуманитарную помощь, как постельное белье, одеяла, полотенца. И когда человек, который потерял все, получает что-то свое, это тоже много значит.
Красный Крест Украины всегда приходит на помощь в сложное время, когда человек нуждается в этом. Мы всегда помогаем людям и сейчас, когда так трудно переживать военные действия и потери, мы работаем над тем, чтобы помогать больше. И не только продуктами, не только материально, не только вещами, как сегодня, но и морально. В модульном городке проживают социально незащищенные категории граждан: многодетные семьи, пожилые люди. Поэтому мы создали центр психологической поддержки, который работает с такими людьми. А с Кока-Кола сотрудничаем, я даже не могу сказать, сколько десятилетий, это больше 20 лет. И я вам скажу, что ни разу не было такого случая, чтобы Кока-Кола нам отказала. Мы им очень благодарны!".
А вот что сказала жительница общежития Олешко Надежда Ивановна (67 лет): «Мы получили помощь от Красного Креста. Спасибо, что они нам помогают! Для нас, людей, оставшихся без ничего, вся помощь важна, даже доброе слово — это тоже уже существенная помощь! Здесь хорошо, насколько может быть хорошо, когда у человека нет своего дома. Очень хорошие сотрудники, все, отношение, чистота.
И первым, кто оказал нам помощь после освобождения, был Красный Крест. Они нам привезли продуктовые наборы, потом уже приезжали, помогали другие волонтеры".
Недавно генератор и 1410 спальных наборов были переданы модульному городку для ВПЛ во Львове в рамках гуманитарной программы Фонда Кока-Кола и Общества Красного Креста Украины.
С февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола выделили более $20 млн на оказание гуманитарной помощи и поддержку сотрудников компании, работающих в Украине.