Нардеп-посредник и «тупик» для Путина. CNN рассказал о тайных переговорах между Украиной и РФ, после которых защитников вывели с Азовстали 9 марта, 13:39 Оборона Мариуполя украинскими защитниками продолжалась 86 дней (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После приказа диктатора Владимира Путина в апреле 2022 года заблокировать комбинат Азовсталь, обороняемый украинскими бойцами, небольшая группа из представителей Украины и РФ начала тайные переговоры о прекращении осады. В частности, в нее вошли депутат Верховной Рады и два высокопоставленных генерала главы Кремля, говорится в материале CNN.



Речь идет о нардепе от округа в Донецкой области Александре Ковалеве, который рассказал телеканалу, что был посредником на ранних стадиях переговоров. По данным СМИ, в 2014-м он занимался вывозом «беркутовцев» с базы в Киеве после Евромайдана. Сам говорит, что помог им убежать, чтобы «предотвратить дальнейшее кровопролитие».

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Когда российский штурм Мариуполя и Азовстали затянулся, а гражданские и сотни пострадавших остались без помощи, Ковалев начал думать, что «кто-то должен попытаться остановить это безумие».



По словам парламентария, многие другие люди безуспешно пытались договориться о доступе к окруженному комбинату: «До меня было 11 неудачных миссий, и никто не верил, что туда вообще можно попасть», — утверждает Ковалев.

О своих планах он рассказал руководителю Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову, говорит Ковалев. И хотя тот сомневался в его шансах, одобрил эту инициативу. Сначала нардеп воспользовался контактом ФСБ в Москве, связавшись с бывшим агентом СБУ предателем Валентином Крыжановским, перешедшим на сторону России в 2014 году.

Впервые на захваченные Россией территории Ковалев отправился 25 апреля 2022 года. Чтобы облегчить прохождение через блокпосты и связаться с командирами Азова, он получил от Буданова секретные пароли и зашифрованные устройства связи. Он рассказал, что Мариуполь был фактически стерт с лица земли, а для того, чтобы добраться до завода, нужно было договориться о прекращении огня.

На фото от 27 апреля Ковалев вместе с Крыжановским и генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России Андреем Сычевым по прозвищу Дон сидели посреди дороги за небольшим столом. Последний руководил штурмом Мариуполя и, по слухам, заменил генерал-полковника Александра Журавлева после первых неудачных этапов развязанной Россией большой войны. Нардеп говорит, что просидел с Сычевым весь день.

Фото: Александр Ковалев/CNN

Ковалев рассказал, что настаивал на спасении прежде всего детей, женщин и раненых.

Он вернулся в Мариуполь за стол переговоров 9 мая. В этот раз, по его словам, переговоры с обеих сторон ускорились. До этого момента Буданов настаивал, чтобы на встречах присутствовали его представители и отправил своего первого заместителя Дмитрия Усова — «россияне решили, что им тоже нужно усилить свою игру», пишет CNN.

Тогда за столом переговоров появились два высокопоставленных генерала из российской военной разведке — второй по рангу командир ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин. Первый попал под санкции США в 2016 году за масштабную киберактивность, нацеленную, в частности, на вмешательство в американские президентские выборы. А через три года — под ограничения ЕС и Британии за отравление Скрипалей Новичком в Солсбери. Зорин был посланником Путина в Сирии, где активно участвовал в переговорах между режимом Башара Асада и оппозицией и повстанческими группировками.

«Их участие проливает свет на важность, которую Путин придает решению тупиковой ситуации вокруг Азовстали и захвату Мариуполя, чтобы обеспечить долгожданный сухопутный мост между Крымом и Россией[...] В течение многих лет Украина была частью портфеля ФСБ; передача контроля над войной ГРУ ознаменовала сейсмическое смещение во взглядах Путина на эту службу», — пишет CNN.

По словам Ковалева, Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах 9 мая, чтобы дозвониться в Москву. Как он понял, у того была «прямая спутниковая связь» с минобороны РФ. Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Алексеев мог докладывать секретарю Совбеза Николаю Патрушеву.

Вскоре состоялся третий визит Ковалева в Мариуполь. 16 мая он записал видео и сделал фото, на которых видно, как российскую делегацию встречает группа из не менее шести украинских бойцов, среди которых командир Азова Денис Прокопенко.

Ковалев участвовал в нескольких переговорах, в том числе во встрече украинской и российской делегаций, состоявшейся на одной из проходных Азовстали / Фото: Александр Ковалев/CNN

"Это те моменты, за которые мы волновались. Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны собрались, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат», — рассказал Ковалев.

После начала «серьезных переговоров» условия были следующие: взаимное прекращение огня, сдача Азовстали и «цивилизованные условия для наших военнопленных и обмена». Нардеп заявил, что россияне их выполнили, и в тот же день начался выход защитников с комбината.