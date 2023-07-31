Журналисты CNN побывали на секретной базе украинских морских дронов 31 июля, 03:34 Скорость этих беспилотников превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе (Фото:CNN)

Журналисты американской телерадиокомпании CNN побывали на секретной украинской военной базе, где испытывают морские дроны. База расположена на берегу озера.

Как пишет CNN, морской дрон имеет серый, гладкий корпус, его длина достигает чуть более пяти метров, а узкая форма напоминает широкое каноэ.



«Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Черном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними», — говорится в материале.

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Пилот морского беспилотника, который назвался Акулой, показал журналистам изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном, укомплектованный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, которые имеют крышки над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с наклейками вроде «взрыв».

Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что работа над морскими беспилотниками началась только с началом полномасштабной войны.

«У нас было не так много сил, чтобы противостоять морской державе — России. И нам нужно было разработать что-то свое», — сказал он.

Последние версии беспилотников, которые видели журналисты CNN, весят до 1000 килограммов, со взрывной нагрузкой до 300 килограммов, дальностью полета до 800 километров и максимальной скоростью до 80 км/ч.

Источники в украинском оборонном ведомстве подтвердили CNN, что морские беспилотники были задействованы как минимум в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года.

«Эти дроны — полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь (в Украине)», — рассказал разработчик.

По его словам, россиянам трудно попасть в такой маленький беспилотник и обнаружить его.

«Скорость этих беспилотников превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе на данный момент», — добавил он.

Скорость и трудности с обнаружением могут в определенной степени объяснить, как атаковавшие мост беспилотники незамеченными прошли в темноте через Черное море к мосту, отмечает CNN.

По мнению разработчика, может пройти от 5 до 10 лет или больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования.