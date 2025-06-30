Украинский бизнес на пути к климатической трансформации: почему Climate Ambition Accelerator — это больше, чем обучение
Climate Ambition Accelerator
Украинский бизнес стремительно меняется. От реактивного курса на выживание — к проактивной стратегии устойчивого развития. Сегодня адаптация к климатическим стандартам ЕС стала условием выхода на европейские рынки, привлечения партнеров и сохранения конкурентоспособности.
По оценкам Всемирного банка, Украина имеет потенциал привлечь до 130 миллиардов долларов частных инвестиций, если проведет необходимые реформы, в частности в сфере климатической политики.
Татьяна Сахарук, генеральная директор Глобального договора ООН в Украине и глава Совета региональных сетей в Восточной Европе и Центральной Азии, отмечает:
Одним из действенных инструментов такой трансформации стала программа Climate Ambition Accelerator, которую уже четвертый год подряд реализует Глобальный договор ООН в Украине. В этом году она стартовала при поддержке Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) — страны, которая системно поддерживает климатические инициативы в Украине.
Партнерство для климатических действий — один из ключевых приоритетов в сотрудничестве между Украиной и Великобританией. Во время открытия программы директор по развитию Посольства Великобритании в Украине Эндрю Окенден отметил:
Он также подчеркнул долгосрочный характер поддержки со стороны Великобритании, в которой экологическая трансформация играет ведущую роль:
В 2025 году к программе присоединились 27 украинских компаний, представляющих ключевые секторы экономики: от энергетики до ІТ. Это рекордное количество участников за все годы реализации программы, и одновременно четкий сигнал: бизнес осознает необходимость действовать.
Climate Ambition Accelerator длится полгода и дает компаниям четкую структуру: от понимания глобальной климатической повестки дня до установления научно обоснованных целей по сокращению выбросов (SBT). Среди преимуществ — доступ к международной экспертизе, практическим кейсам и глобальным онлайн-диалогам Climate Ambition Dialogues, где участники обсуждают опыт стран, которые уже реализуют системную декарбонизацию.
Координирует программу Climate Ambition Accelerator, организует работу с украинскими компаниями-участниками и обеспечивает их интеграцию в международные профессиональные сообщества Юлия Гелажис, руководитель климатического направления Глобального договора ООН в Украине.
Кроме базовой программы, активные компании имеют возможность присоединиться к European Peer Learning Group on Climate (EU PLG) — европейскому профессиональному сообществу, которое с 2019 года объединяет специалистов по устойчивому развитию ведущих компаний, стремящихся укрепить свои позиции в сфере климатических действий.
Так, 20−21 мая 2025 года в Вене состоялась уже шестая ежегодная встреча EU PLG on Climate, организованная сетью UN Global Compact Austria. Мероприятие собрало 90 участников из 19 стран Европы: представителей бизнеса, экспертов, координаторов национальных сетей. Основной фокус на планах климатического перехода (Climate Transition Plans), новых стандартах отчетности и диалоге между участниками европейского рынка.
Украинскую делегацию компаний на мероприятие собрала и сопровождала Юлия Гелажис, которая также фасилитировала серию воркшопов для украинских и европейских участников.
Украину на этой встрече представили компании — участницы Глобального договора ООН: Enamine Ltd, I.P. Cert LLC, INTERPIPE UKRAINE, MHP и SoftServe.
Сегодня компании не только учатся — они встраиваются в глобальные процессы, формируют новые правила игры и выводят украинскую экономику на траекторию климатической устойчивости.
И в этом настоящий смысл программы Climate Ambition Accelerator: она запускает конкретные изменения в компаниях, которые формируют климатическое будущее Украины уже сегодня.