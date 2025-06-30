Украинский бизнес стремительно меняется. От реактивного курса на выживание — к проактивной стратегии устойчивого развития. Сегодня адаптация к климатическим стандартам ЕС стала условием выхода на европейские рынки, привлечения партнеров и сохранения конкурентоспособности.

По оценкам Всемирного банка, Украина имеет потенциал привлечь до 130 миллиардов долларов частных инвестиций, если проведет необходимые реформы, в частности в сфере климатической политики.

Татьяна Сахарук, генеральная директор Глобального договора ООН в Украине и глава Совета региональных сетей в Восточной Европе и Центральной Азии, отмечает:

«Ни один донор не восстановит Украину на 100%. Это сможем сделать только мы — и именно от того, насколько мы понимаем, как правильно это делать, будет зависеть наш общий успех. Сегодня у компаний есть выбор: ждать или действовать. Мы работаем с теми, кто уже действует — теми, кто хочет управлять рисками, быть готовым к новым правилам игры и открывать реальные финансовые возможности»

Фото: Татьяна Сахарук, генеральная директор Глобального договора ООН в Украине, глава Совета региональных сетей ГД ООН в Восточной Европе и Центральной Азии.

Одним из действенных инструментов такой трансформации стала программа Climate Ambition Accelerator, которую уже четвертый год подряд реализует Глобальный договор ООН в Украине. В этом году она стартовала при поддержке Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) — страны, которая системно поддерживает климатические инициативы в Украине.

Партнерство для климатических действий — один из ключевых приоритетов в сотрудничестве между Украиной и Великобританией. Во время открытия программы директор по развитию Посольства Великобритании в Украине Эндрю Окенден отметил:

«Это событие демонстрирует, что мы не только противостоим российской агрессии, но и одновременно развиваем более экологическую, современную и конкурентоспособную бизнес-среду в Украине».

Фото: Эндрю Окенден, директор по развитию Посольства Великобритании в Украине

Он также подчеркнул долгосрочный характер поддержки со стороны Великобритании, в которой экологическая трансформация играет ведущую роль:

«Правительство Великобритании и в дальнейшем будет поддерживать климатические инициативы в Украине, ведь устойчивость страны невозможна без экологической ответственности бизнеса. Великобритания будет продолжать сотрудничать с Украиной и украинским бизнесом для достижения этих целей».

В 2025 году к программе присоединились 27 украинских компаний, представляющих ключевые секторы экономики: от энергетики до ІТ. Это рекордное количество участников за все годы реализации программы, и одновременно четкий сигнал: бизнес осознает необходимость действовать.

Фото: Climate Ambition Accelerator

Climate Ambition Accelerator длится полгода и дает компаниям четкую структуру: от понимания глобальной климатической повестки дня до установления научно обоснованных целей по сокращению выбросов (SBT). Среди преимуществ — доступ к международной экспертизе, практическим кейсам и глобальным онлайн-диалогам Climate Ambition Dialogues, где участники обсуждают опыт стран, которые уже реализуют системную декарбонизацию.

Координирует программу Climate Ambition Accelerator, организует работу с украинскими компаниями-участниками и обеспечивает их интеграцию в международные профессиональные сообщества Юлия Гелажис, руководитель климатического направления Глобального договора ООН в Украине.

Кроме базовой программы, активные компании имеют возможность присоединиться к European Peer Learning Group on Climate (EU PLG) — европейскому профессиональному сообществу, которое с 2019 года объединяет специалистов по устойчивому развитию ведущих компаний, стремящихся укрепить свои позиции в сфере климатических действий.

Так, 20−21 мая 2025 года в Вене состоялась уже шестая ежегодная встреча EU PLG on Climate, организованная сетью UN Global Compact Austria. Мероприятие собрало 90 участников из 19 стран Европы: представителей бизнеса, экспертов, координаторов национальных сетей. Основной фокус на планах климатического перехода (Climate Transition Plans), новых стандартах отчетности и диалоге между участниками европейского рынка.

Украинскую делегацию компаний на мероприятие собрала и сопровождала Юлия Гелажис, которая также фасилитировала серию воркшопов для украинских и европейских участников.

Фото: EU PLG

Украину на этой встрече представили компании — участницы Глобального договора ООН: Enamine Ltd, I.P. Cert LLC, INTERPIPE UKRAINE, MHP и SoftServe.

«Одним из самых ярких моментов этой программы стала возможность откровенно и поддерживающе обсуждать вызовы и достижения с коллегами, которые имеют разный опыт и видение. Особенно ценной была атмосфера сотрудничества, которая позволяла делиться не только успехами, но и трудностями — без страха осуждения. Это углубило мое понимание тем и дало уверенность в собственных идеях», — поделилась Mariana Oryniak, SoftServe.

Сегодня компании не только учатся — они встраиваются в глобальные процессы, формируют новые правила игры и выводят украинскую экономику на траекторию климатической устойчивости.

И в этом настоящий смысл программы Climate Ambition Accelerator: она запускает конкретные изменения в компаниях, которые формируют климатическое будущее Украины уже сегодня.