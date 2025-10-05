Целью массированного удара РФ по Ивано-Франковской области были объекты критической инфраструктуры
NV
Об этом утром сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — заявила Онищук, добавив, что на данный момент за помощью никто не обращался.
В результате вражеской атаки в одной из общин частично поврежден жилой дом.
Она также призвала жителей области в случае обнаружения обломков ракет или дронов не приближаться и не касаться их, и немедленно сообщать о находке по номеру 101 или 102.
