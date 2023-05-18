Cили ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных Россией ракет 18 мая, 09:05 Полицейский осматривает остатки сбитой над Киевом 18 мая российской ракеты (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Россия запустила по Украине с вечера 17 мая на ночь четверга, 18 мая, 30 крылатых ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили 29, а также четыре беспилотника.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, с 21:00 по 05:30 оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак с разных направлений, выпустив ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

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22 ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95;

шесть Калибров с кораблей в Черном море;

две крылатые ракеты Искандер-К из наземных ОТРК.

Также украинские защитники сбили два ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131 и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.



Ночью 18 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В ряде областей, а также в Киеве раздались взрывы. Над столицей уничтожили все ракеты и дроны, обломки упали в Деснянском и Дарницком районах.

В Одесской области россияне атаковали промышленный объект: один человек погиб, двое получили ранения; в Хмельницкой — попали в объект инфраструктуры.