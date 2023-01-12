ЧВК Вагнера «почти каждый день» нанимает фуры для перевозки тел своих боевиков — СМИ 12 января, 20:51 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Кремлевская ЧВК Вагнер перевозит своих погибших, почти каждый день заказывая дальнобойщиков. Об этом сообщает российский Telegram-канал Осторожно, новости.

Проект обнаружил на российской бирже грузоперевозок заказ на 60 тысяч рублей с описанием: «Вес — 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200». Водитель должен доставить его в подмосковную Балашиху из Ленинского района Ростова-на-Дону. В машине должен быть рефрижератор, а груз «упакован в цельнометаллическую оболочку».



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Заказ опубликовала ростовская фирма Дисавтотранс, которая занимается грузоперевозками. По данным Осторожно, новости, она получает заказы от третьего лица и публикует на бирже. В компании дважды подтвердили, что заказчик — ЧВК Вагнер, и сказали, что цинковые грузы «[появляются] почти каждый день».

«Вообще, это, наверно, какой-то оборонный заказ. Это вагнеровцы», — говорят в организации.

Боевики ЧВК Вагнера несут серьезные потери при попытках штурма Соледара. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

Высокопоставленный американский представитель Белого дома в начале января говорил журналистам, что 90% потерь Вагнера — осужденные, которых страна-агрессор бросает под Бахмут в безуспешных попытках захватить город.

Согласно оценке США по состоянию на конец декабря, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.



Потери Вагнера в уличных боях в Соледаре – как за неделю на всех фронтах – Дмитрий Снегирев https://www.youtube.com/embed/8CCHZXWUHt4