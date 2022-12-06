ЧВК Вагнера вербует украинских заключенных на временно оккупированных территориях — ЦНС

6 декабря, 16:02
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Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербурге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербурге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российская частная военная компания Вагнера вербует украинских заключенных на временно оккупированных территориях и агитирует их воевать против ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении уточняется, что речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области.

«В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры дали согласие на начало вербовки специальным решением», — говорится в сообщении.

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В Центре также добавили, что что ЧВК Вагнера уже занимается вербовкой заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.

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«Следовательно, теперь террористическая организация будет искать „живую силу“ в украинских тюрьмах», — пояснили в Центре национального сопротивления.

Также там уточнили, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как «пушечное мясо».

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее отмечал, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.

По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вербовка Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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