Потери ЧВК Вагнера в Украине превышают 30 тысяч — Белый дом

18 февраля, 02:33
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Кладбище боевиков Вагнера в Краснодарском крае, 22 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Кладбище боевиков Вагнера в Краснодарском крае, 22 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремлевская ЧВК Вагнера с начала полномасштабного вторжения России потеряла в Украине более 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч погибших. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 17 февраля, сообщает Reuters.

По данным США, 90% «вагнеровцев», ликвидированных в Украине только в декабре, были осужденными. При этом половина убитых боевиков погибли с середины декабря на фоне ужесточения боев в районе Бахмута. Кирби сказал, что после нескольких месяцев боев в последние несколько дней «вагнеровцам» удалось «сокрушительной ценой» добиться «успехов» под Бахмутом.

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«Возможно, в конечном итоге они добьются успеха в Бахмуте, но это не принесет им реальной пользы, потому что не представляет реальной стратегической ценности», — добавил он.

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Кирби добавил, что Вагнер использует боевиков, в основном заключенных, как «пушечное мясо», и бросает их в «мясорубку» без обучения и снаряжения.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29 543 из них уже были ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Заместительница Минобороны Украины Анна Маляр 15 февраля рассказала, что некоторые штурмовые отряды ЧВК Вагнер и подразделения второго армейского корпуса страны-террориста РФ потеряли на Донбассе до 80% личного состава.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Белый дом Украина-США Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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