Лубинец ответил на признания вагнеровцев в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре 17 апреля, 19:59 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о том, что боевики ЧВК Вагнера убивали украинских детей в Бахмуте и Соледаре.

В Telegram он напомнил, что в сети появилась информация, что вероятно узники из ЧВК Вагнер признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Один из боевиков рассказывает, что выстрелил девушке пяти-шести лет в голову, потому что «вагнеровцам» отдали приказ уничтожить всех мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей.

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«Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их — идентифицированы. Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования», — сказал он.

Лубинец уточнил, что за военные преступления на территории нашей страны, виновные должны быть справедливо наказаны.

Он добавил, что только по официальным данным в результате войны в Украине погибли 470 детей, 407 — пропавшие без вести, 19 384 ребенка — депортированы страной-агрессором.

«Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть гораздо больше. Россия — страна-террорист», — добавил он.

Ранее бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях в полномасштабной в войне против Украины, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина.

В частности, о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных и т. д.