Лубинец ответил на признания вагнеровцев в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре
Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о том, что боевики ЧВК Вагнера убивали украинских детей в Бахмуте и Соледаре.
В Telegram он напомнил, что в сети появилась информация, что вероятно узники из ЧВК Вагнер признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Один из боевиков рассказывает, что выстрелил девушке пяти-шести лет в голову, потому что «вагнеровцам» отдали приказ уничтожить всех мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей.
«Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их — идентифицированы. Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования», — сказал он.
Лубинец уточнил, что за военные преступления на территории нашей страны, виновные должны быть справедливо наказаны.
Он добавил, что только по официальным данным в результате войны в Украине погибли 470 детей, 407 — пропавшие без вести, 19 384 ребенка — депортированы страной-агрессором.
«Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть гораздо больше. Россия — страна-террорист», — добавил он.
Ранее бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях в полномасштабной в войне против Украины, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина.
В частности, о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных