Четверть всех российских оккупантов в Украине — «вагнеровцы» — The Guardian

11 января, 16:44
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Российские обстрелы в районе Бахмута, 7 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские обстрелы в районе Бахмута, 7 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В западной разведке считают, что боевики ЧВК Вагнера составляют четверть или больше от всех российских оккупантов в Украине. Об этом сообщает The Guardian в среду, 11 января.

«Существует реальная вероятность того, что „вагнеровцы“ сейчас составляют четверть или более российских сил», — заявил неназванный западный чиновник.

По мнению разведки, в то время как Вагнер играет все более важную роль в полномасштабном российском вторжении, их военная эффективность на Бахмутском направлении остается ограниченной, а темпы продвижения настолько медленные, что «иногда на захват одного дома уходит две недели».

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что хозяин ЧВК Вагнера Евгений Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций боевиков в Украине.

Согласно оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

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По данным украинского Центра нацсопротивления, завербованные в российских тюрьмах 23 тысячи «вагнеровцев» используются Россией при штурме в качестве «пушечного мяса».

9 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении сейчас сконцентрированы самые подготовленные боевики Вагнера, которых набирали как спецназначенцев для миссий в Сирии, Ливии и других точках. В последнее время оккупанты активизировали усилия по захвату Соледара, расположенного примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута, в надежде окружить Бахмут.

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https://www.youtube.com/embed/QguHMEp2GXA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российские войска Разведка Российские военные Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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