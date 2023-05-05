В ВСУ назвали две причины, почему Пригожин анонсировал выход ЧВК Вагнера из Бахмута 5 мая, 14:58 В ВСУ считают, что заявления Пригожина по выходу ЧВК Вагнера из Бахмута могут преследовать определенные цели (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Заявление главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о выходе наемников из Бахмута преследует отдельную цель и может быть сделано по нескольким причинам.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии ВВС Украина.

По его словам, у «вагнеровцев» заканчиваются наемники и продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

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«В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание», — отметил представитель ВСУ.

Череватый добавил, что боевики ЧВК Вагнера продолжают нести огромные потери и у них не боеприпасный, а человеческий голод.

«За эти сутки уничтожены 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери. Следовательно, они ищут причины, чтобы уйти», — сказал он.

Череватый подчеркнул, что, несмотря на заявления Пригожина, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, а российские оккупанты атакуют.

За минувшие сутки было 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

«Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая», — резюмировал он.

5 мая Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера выйдет из Бахмута 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Главарь наемников утверждает, что месяц назад минобороны РФ перестало выдавать снаряды и «вагнеровцы» получают всего 10% от необходимого. Он требует от ведомства боевое распоряжение на «выход из Бахмута».

В Кремле заявили, что видели это заявление Пригожина, но не будут его комментировать.