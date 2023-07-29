«Продолжают прибывать». Госпогранслужба Украины сообщила о текущей численности вагнеровцев в Беларуси 29 июля, 16:11 Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас в Беларусь прибыло чуть больше пяти тысяч наемников ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что сейчас число наемников ЧВК Вагнера в Беларуси составляет чуть более пяти тысяч человек.

Об этом он рассказал во время эфира национального телемарафона.

«Сейчас количество наемников, по нашим данным, составляет чуть больше пяти тысяч человек. Мы видим, что они продолжают прибывать на территорию Беларуси», — заявил Демченко.

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По его словам, Беларусь поддерживает Россию, предоставляя стране-агрессору РФ свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению «вагнеровцев», а не только для подразделений регулярной армии.

Демченко добавил, что каких-либо перемещений вражеских войск или наемников возле границы с Украиной не наблюдается, а ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

«Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент то количество представителей ЧВК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы для Украины не представляет», — резюмировал спикер ГПСУ.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда предложил «вагнеровцам» три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для «вагнеровцев», но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске такого количества «вагнеровцев» в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «у чениях » у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

23 июля глава польского оборонного ведомства заявил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.

28 июля вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство его страны восстанавливает и создает новые воинские части, чтобы увеличить численность армии вдвое.

В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в направлении Сувальского коридора отправилось около сотни наемников ЧВК Вагнера с целью осуществления провокаций.