«Обсуждается дважды в неделю». Данилов рассказал, какая сейчас ситуация на границе Украины с Беларусью 8 августа, 17:24 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая. Этот вопрос поднимается почти на каждом заседании Ставки верховного главнокомандующего, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона во вторник, 8 августа.

Данилов отметил, что почти на каждом заседании Ставки, которое проходит минимум дважды в неделю, обсуждается вопрос украинской границы с Беларусью и Россией.

«Генерал Дейнеко (председатель Госпогранслужбы — ред.), который непосредственно отвечает за границу, имеет доклады по этому вопросу. Ситуация находится на контроле», — отметил секретарь СНБО.



Видео дня

По его словам, несмотря на то, что в России открещиваются от ЧВК Вагнера, «вагнеровцы» остаются одним из проектов страны-агрессора.



Данилов подчеркнул, что если ситуация на границе обострится, то украинские защитники и пограничники готовы дать отпор оккупантам.



Он также ответил на вопрос о провокациях на литовской границе.



По его словам, когда на территорию Беларуси было завезено большое количество мигрантов, которые пробивались через границу, состоялась большая тренировка.



«Тогда нащупывались слабые места на границах Польши и Литвы. И я более чем уверен, что наши польские и литовские друзья дадут отпор этим провокациям, которые сегодня готовит именно РФ», — подчеркнул Данилов.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что на аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около «вагнеровцев». Россия планирует использовать их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью и странами ЕС.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнера оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала командно-штабные учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на границе Польши и Литвы.