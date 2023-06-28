Боевиков Вагнера сейчас нет на фронте — Маляр 28 июня, 23:43 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Боевики кремлевской так называемой ЧВК Вагнера сейчас не воюют на фронте. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона в среду, 28 июня.

«Вагнер действительно сейчас не воюет. Действительно заведены не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и те подразделения, которые, как говорится, „не обкатан этой войной“. Они правда сейчас несут потери. Но нужно отдать должное профессиональности наших военных: стоит задача максимально уничтожать врага», — рассказала она.



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Комментируя то, повлиял ли провальный «бунт» боевиков на ситуацию на фронте, Маляр отметила, что защитники Украины учитывают политическую нестабильность в России при планировании своих действий. Она напомнила, что наступление Сил обороны на Бахмутском направлении началось в день «мятежа», но его готовили и планировали заранее.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим боевикам покинуть Бахмут Донецкой области до 1 июня.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

