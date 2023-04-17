Прокуратура проверит информацию об убийствах детей боевиками ЧВК Вагнер

17 апреля, 20:41
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Офис Генпрокурора проверяет информацию о совершении военных преступлений боевиками так называемой ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Генпрокуратура напомнила, что ранее появилось интервью с боевиками ЧВК Вагнер, во время которого они сообщают об убийствах гражданских лиц, в том числе детей, а также военнопленных ВСУ.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, сообщает пресс-служба. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка.

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Ранее бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина.

В частности, о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных и т. д.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Военные преступления Частная военная компания Вагнера

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