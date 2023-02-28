Участники «ЧВК Редан». В Одессе правоохранители предотвратили массовую драку подростков — телеграм-канал 28 февраля, 12:16 Одесские подростки из так называемой «ЧВК Редан» (Фото:Думская. Новости. Война в Украине/Telegram)

В понедельник, 27 февраля, возле одесского торгового центра Панорама правоохранители предотвратили массовую драку подростков из так называемой «ЧВК Редан».

Об этом сообщает местный телеграмм-канал Думская.

Отмечается, что группа подростков шла на «стрелку» к противникам — учасникам другого молодежного движения «офники».

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У батьківських вайбер-чатиках активно поширюють попередження про те, що в Україну проникає агресивний російський рух «ЧВК Редан», який під виглядом флешмобу збурює українських підлітків до масових бійок pic.twitter.com/SMwxC41ydg — NV (@tweetsNV) February 28, 2023

Информацию о предстоящей драке сотрудники полиции нашли в телеграмм-канале ЧВК Редан Одесса.

27 февраля в Киеве и Харькове полиция также предотвратила массовые драки подростков, предположительно связанные с субкультурой «ЧВК Редан».

Правоохранители заявили, что российские пропагандисты провоцируют массовые потасовки среди молодежи и подростков, пытаясь использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине.

«Недавно в России среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют потасовку с оппонентами… Полицейские Киева еще раз призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга», — отметили в Национальной полиции.

Задержания подростков после массовых драк раньше начались в крупных городах России. Как сообщает Российская служба BBC, так называемая ПВК Редан не связана с частными военными компаниями — она возникла в соцсетях среди поклонников аниме-сериала Hunter x Hunter, где существует бандитская группировка Редан. Ее характерные черты — пауки, черный цвет и цифра 4.

Осторожно, новости пишет, что оппоненты движения объявили на его представителей «охоты» и массово избивают подростков, а первые потасовки произошли из-за того, что те защищались.