В Киевской области обнаружили 160 групп в Telegram, связанных с ЧВК Редан — полиция 5 марта, 20:41 Участники ЧВК Редан (Фото:DR)

В Киевской области полиция зафиксировала 160 групп в мессенджере Telegram, которые связаны с субкультурой ЧВК Редан.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире общенационального телемарафона в воскресенье, 5 марта.



«На территории Киевской области было зарегистрировано в телеграмм-каналах 160 таких групп на 1600 участников. Фактически по каждому Telegram-каналу мы понимаем, кто активные участники, с ними уже проведены профилактические беседы», — сказал Небитов.

Видео дня

По его словам, в основном участниками групп являются подростки 12−17 лет.

«Они все патриотически настроены, но молодежи нужно помочь разобраться в той ситуации, что нашу молодежь пытаются использовать для насилия в нашей стране», — добавил представитель полиции.

Как рассказал Небитов, украинские спецслужбы установили, что движение Редан — это информационно-психологическая операция со стороны России. При этом в Украине возникло противоположное движение — АнтиРедан.

«Полиция понимает, что они могут не разобраться и могут страдать невинные люди. Поэтому принято решение о проведении профилактических мер как полицейскими, так и специальными службами, в том числе районными военными администрациями», — сказал он.

25−28 февраля в Киеве и многих областных центрах Украины полиция предотвратила попытки сотен подростков организовать массовые драки в центре городов. Несовершеннолетние вдохновились российской субкультурой ЧВК Редан, объединяющей часть поклонников японской манги (комиксов) Hunter x Hunter.

ЧВК Редан в формате массовых столкновений противопоставляет себя другим субкультурам, включая «оффников» (молодежь, которая предпочитает реагировать грубой силой на тех, кто выделяется одеждой или предпочтениями).

Правоохранители заявили, что «флешмоб» в Украине запустила страна-агрессор Россия, которая использует детей для достижения своих целей.