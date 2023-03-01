ЧВК Редан: В Украине состоялась уже 41 сходка, однако полиция не допустила столкновений между молодежью 1 марта, 11:56 Сходка молодежи в центре Харькова (Фото:ГУ Нацполиции в Харьковской области)

По состоянию на утро среды, 1 марта, в разных регионах Украины состоялось уже 41 собрание молодежи в рамках нового молодежного движения ЧВК Редан.

Об этом сообщил заместитель начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Ярослав Шанько в эфире национального телемарафона.

«По состоянию на сегодняшнее утро уже состоялось 41 собрание молодежи в разных регионах государства. Впрочем, полиция оперативно сработала и не допустила никаких столкновений между молодежью. В управления и отделы полиции были приглашены почти 800 человек, большинство из которых — это несовершеннолетние», — сказал он.

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Шанько отметил, что полицейские уже заблокировали около 20 каналов, созданных именно для раскрутки этого движения и дестабилизации ситуации в стране.

«Пока оперативники киберполиции и других оперативных подразделений устанавливают источники финансирования и организаторов именно этих каналов, чтобы не дать врагу успешно провести эту информационную (операцию — ред.)», — добавил он.

«Первоочередная проверка показала, что искусственное развитие такой субкультуры — попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации Украины», — подытожил Ярослав Шанько.

Украинская киберполиция нашла администратора Telegram-канала ПИК Редан — им оказался 16-летний подросток из Днепра.

25—28 февраля в Киеве и многих областных центрах Украины полиция предотвратила попытки сотен подростков организовать массовые драки в центре городов. По словам стражей порядка, те вдохновились российской субкультурой ЧВК Редан, связанной с японской мангой Hunter x Hunter.