«ЧВК Редан» в Харькове: полиция вышла на возможных организаторов массовых драк, установлены личности всех подростков 28 февраля, 13:01 Полиция Харькова провела обыски у участников возможных массовых беспорядков (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

Полиция Харькова установила личности всех подростков, которые хотели устроить массовые беспорядки в центре города накануне как участники движения «ЧВК Редан», а также вышла на возможных организаторов.

Об этом сообщил начальник следственного правления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в своем Facebook.

«Уже проводим три обыска у возможных организаторов массовых беспорядков — один из них несовершеннолетний. Родители явно были в шоке от того, чем занимаются их дети», — написал он.

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Болвинов добавил, что все подростки были доставлены в отделы полиции для установления личности и деталей.

Правоохранители также нашли внутренние чаты в Telegram, из-за которых подростки собирались и координировались. Установили личность каждого.

27 февраля в Киеве, Харькове и других городах Украины полиция предотвратила массовые драки подростков, вероятно, связанные с субкультурой «ЧВК Редан», распространившейся с территории страны-агрессора России.

В Харькове подростки собрались на одной из центральных площадей Харькова для массовой драки, их задержали. Установлены 245 участников, из них 30 — совершеннолетние. Среди несовершеннолетних было 149 парней и 66 девушек, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность).

Перед этим задержания подростков после массовых драк ранее начались в крупных городах России. Как сообщает Русская служба BBC, так называемая ЧВК Редан не связана с частными военными компаниями — она возникла в соцсетях и вдохновлена аниме-сериалом Hunter x Hunter, где существует бандитская группировка Рёдан. Ее характерные черты — пауки, черный цвет и цифра 4.

Осторожно, новости пишет, что оппоненты движения объявили на его представителей «охоту» и массово избивают подростков, а первые драки произошли из-за того, что те защищались.