Марионетка Кремля Аксенов создал свою ЧВК в оккупированном Крыму. Ее связывают с Пригожиным — росСМИ 24 марта, 14:39 ЧВК Аксенова Конвой связывают с Пригожиным (Фото:Telegram-канал Конвой)

Марионеточный «глава» оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове свою частную военную компанию. Об этом сообщает российское издание Важные истории.

Журналисты рассказали, что речь идет о ЧВК Конвой, которую Аксенов в марте назвал «военным подразделением». Ее бывший участник заявил Важным историям, что формально это «боевой армейский резерв», члены которого заключают два контракта — один с Конвоем, второй — с минобороны РФ. Это нужно для "гарантированных выплат" в случае ранения или смерти.

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«Собеседник Важных историй получал, по его словам, около 200 тысяч в месяц, командование — 300 тысяч. Помимо этого, тем, кто прослужит в подразделении год, обещают землю "в Крыму или Абхазии"», — говорится в материале.

По данным издания, сегодня позиции Конвоя расположены в оккупированной россиянами части Херсонской области, а тренировочный полигон, как следует из информации одного из чатов, — в селе Перевальное под Крымом.

Экс-наемник частной военной компании заявил журналистам, что все командование «ЧВК Аксенова» — бывшие сотрудники группы Вагнера. Командует Конвоем Константин Пикалов с позывнымМазай, которого называют «правой рукой» основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и куратором вагнеровцев в Африке.

Накануне Bloomberg сообщил. что Пригожин готовится свернуть операции группы Вагнера в Украине после многочисленных провалов