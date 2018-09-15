Свободное посещение. В Украине на треть вырос поток нелегалов из стран Азии и Африки

Суданец Нас­радин Адам Нагар хотел попасть в Европу, но стал нелегалом в Украине

После открытия европейских границ и отмены визового режима с ЕС в Украине сразу на треть вырос поток нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Для падающей в демографическую пропасть страны они могут стать не только проблемой, но и спасением – если Киев сумеет использовать этот сам идущий в его руки трудовой потенциал, пишет журнал Новое Время.

На киевском рынке "Троещина" не протолкнуться. В торговой кутерьме журналист НВ не сразу замечает пожилого невысокого мужчину восточной наружности, который стоит вместе с маленьким мальчиком под одной из вывесок.

Неприметность этого человека оправданна: он здесь не торговец и не покупатель, а нелегал. 57‑летний Наджибулла просит не называть его фамилию, как и другие данные. В Украину он приехал из пригорода Кабула, столицы его родного Афганистана. Там не умолкала стрельба и гремели взрывы, последний из которых унес жизни сотни людей. Из-за него‑то Наджибулла окончательно решил: нужно уезжать.

Особенно активизировались беглецы в последнее время: если за первые шесть месяцев 2017‑го пограничники задержали 1073 нелегала, то в первом полугодии 2018‑го – уже 1413

Вначале афганец, взяв с собою дочь и четырех внуков, легально перебрался в Турцию. Потом морем приплыл в Россию, а оттуда на машине незаконно пересек украинскую границу. Весь его путь занял 2,5 месяца.

Его зять живет в Германии и обещал вывезти семью туда, однако пока с этим не складывается, и Наджибулла застрял в Украине. Беглец хочет легализоваться и подать документы на статус искателя убежища, однако за время долгого путешествия он потерял паспорт.

В Украине, по данным Госпогранслужбы (ГПСУ), таких нелегальных путешественников в лучшую жизнь становится с каждым годом все больше. В основном это выходцы из Азии и Африки.

Особенно активизировались беглецы в последнее время: если за первые шесть месяцев 2017‑го пограничники задержали 1073 нелегала, то в первом полугодии 2018‑го - уже 1413.

По итогам года в ГПСУ ожидают как минимум 30-процентной прибавки числа таких путников.

Роста числа иностранцев-беглецов в стране ожидает и Миграционная служба. Чиновников подталкивают к подобным выводам их же собственная статистика: если в 2014 году внутри страны эксперты службы выявили 3,5 тыс. нелегалов, то в 2017‑м - уже 9,6 тыс. чел.

Транзитное постоянство

Большинство "транзитеров" (70%) попадают в страну, по оценкам ГПСУ, легально: через официальные пункты въезда. А затем либо пытаются сразу пробраться на Запад, либо ищут надежные каналы переправки в Европу.

Но подобные поиски, как правило, затягиваются. И “транзитеры” попадают в капкан: срок легального пребывания в Украине заканчивается, путей на Запад они не находят и начинают жить здесь - как могут и как получается.

У 35‑летнего суданца Насрадина Адама Нагара получается не очень хорошо. Он попал в Украину в 2013 году, имея конечной целью своего вояжа одну из стран Евросоюза. Однако застрял - так сложились обстоятельства, объясняет суданец.

За пять следующих лет Нагар несколько раз приходил в Миграционную службу, надеясь получить статус беженца. Но безуспешно: всегда получал отказ. Неоднократно он обращался и в посольства европейских стран, чтобы выехать, и тоже безрезультатно. Теперь он старательно избегает полиции.

Зачастую Миграционная служба выписывает таким мигрантам штрафы, отправляет в пункты временного содержания. Или депортирует, но не так и часто: в 2017‑м из страны отправили в обратный путь примерно 300 нелегалов.

За неофициальное пересечение границы предусмотрен всего лишь административный штраф / Фото ГПСУ

Украина манит таких гостей не только "приоткрытой" границей с ЕС из-за безвизового режима, но и своим либеральным законодательством: за неофициальное пересечение границы предусмотрен всего лишь административный штраф - от 3,4 тыс. грн ($ 120).

Для многих “туристов”, заплативших различным перевозчикам $ 13–15 тыс. - именно столько стоит транзит из Средней Азии в Евросоюз - наказание в $ 120 не выглядит пугающим.

Самой активной национальной группой из числа тех, кто стремится использовать Украину для транзита на Запад, по словам спикера погранслужбы Олега Слободяна, стали вьетнамцы. Здесь им часто помогают довольно многочисленная местная национальная община и специализирующиеся на вьетнамцах преступные группы. Нелегалы платят в среднем $ 3–5 тыс., чтобы попасть в Украину. Еще $ 5–8 тыс. стоит их дальнейшая переправка в ЕС.

Причем в Украину многие из них въезжают легально, затем более половины этих людей исчезают. Слободян приводит прошлогоднюю статистику: в страну въехали 4,2 тыс. вьетнамцев, а выехали 2,8 тыс. “Почти 1,5 тыс. растворились на наших широких просторах”, – без шуток рассказывает представитель ГПСУ. И добавляет: за первую половину 2018‑го к этой армии невидимок добавилось более трех сотен человек.

Проблемные люди

Пока миграционный поток через Украину не такой большой, чтобы представлять опасность для Европы, утверждает Слободян. По данным Frontex, агентства Европейского Союза, которое занимается охраной внешних границ, доля Украины и Беларуси в общем потоке мигрантов в ЕС составляет лишь 0,2%.

Но пограничники призывают не заниматься самоуспокоением: поток нелегалов из года в год увеличивается. В связи с этим Слободян выступает за ужесточение закона по отношению к нарушителям границы. Мол, будут выше штрафы, будет уголовное наказание - и нелегалы сто раз подумают, прежде чем незаконно пробираться в Украину.

Стоит подготовиться к тому, что наша страна в будущем станет домом для множества иностранцев

Однако Юг Биссо, старший советник украинского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) советует решать проблему на основании иных принципов - не наказывать, а адаптировать.

Стоит выписать четкие требования, касающиеся общей адаптации мигрантов к местным реалиям, - знанию языка, наличию работы, добропорядочности. А после провести миграционное обнуление - признать статус всех нелегалов. “Сколько в стране нелегальных мигрантов? Десятки тысяч, - говорит Биссо. - Всех не депортируешь. Значит, нужно изменить [к ним] подход”.

А уже после всех адаптационных мер чиновник ООН предлагает активнее выявлять мигрантов, которые не захотели легализоваться.

В перспективе идея адаптации иностранцев, незаконно живущих в Украине, может принести пользу государству. Об этом говорит правозащитник Максим Буткевич, указывая на то, что Украина стремительно теряет рабочие руки.

Как отмечает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований, теперь главное - уже сейчас понять, как Украина будет социализировать "гостей". И что от них попытается получить.

"Стоит подготовиться к тому, что наша страна в будущем станет домом для множества иностранцев", - заключает директор Института демографии.

Читайте полный текст интервью в свежем номере журнала Новое Время - № 33 от 13 сентября 2018 года