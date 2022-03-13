Власти освобожденного от российских оккупантов Чугуева закрыли город на въезд

13 марта, 10:57
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные освободили Чугуев с боями, уничтожив технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные освободили Чугуев с боями, уничтожив технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Власти Чугуева Харьковской области приняли решение закрыть город на въезд с 13 марта.

Как сообщили в местной горадминистрации, такое решение было принято для предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

«Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя», — добавили там.

https://www.facebook.com/chuhuiv.rda/posts/328412915980893

6 марта украинские военные освободили Чугуев от оккупантов.

В ходе боевых действий был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ПДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Чугуев Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ