Власти освобожденного от российских оккупантов Чугуева закрыли город на въезд 13 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные освободили Чугуев с боями, уничтожив технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Власти Чугуева Харьковской области приняли решение закрыть город на въезд с 13 марта.

Как сообщили в местной горадминистрации, такое решение было принято для предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

«Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя», — добавили там.

6 марта украинские военные освободили Чугуев от оккупантов.

В ходе боевых действий был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ПДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.

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