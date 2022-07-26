Ракетный удар РФ по Чугуеву: из-под завалов дома культуры достали тела двух человек 26 июля, 21:17 Последствия ракетного удара России по Чугуеву, 26 июля 2022 года (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook)

Из-под завалов дома культуры в Чугуеве Харьковской области во вторник, 26 июля, достали тела двух погибших в результате российского ракетного удара — мужчины и женщины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в области в Facebook.



Спасатели продолжают поисковые и спасательные работы после ракетного удара россиян по Чугуеву 25 июля. В понедельник из-под завалов достали четырех человек.

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«После этого уже второй день продолжались работы по изъятию из-под завалов еще трех человек. К сожалению, все они погибли под обломками разрушенного здания… 27 июля работы по поиску еще одного человека продолжатся», — сказано в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска страны-террориста России 25 июля нанесли ракетные удары по гражданским объектам в Чугуевской громаде, среди которых дом культуры. В подвале здания было укрытие, в которым жители прятались от постоянных российских обстрелов.



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