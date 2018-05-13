Чубаров: Все причастные к депортации крымских татар должны предстать перед судом

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров опубликовал обращение к участникам акции памяти о жертвах геноцида крымскотатарского народа, которая запланирована на 14:00 воскресенья, 13 мая, в Анкаре (Турция).

Он отметил, что крымские татары всегда будут помнить жертв депортации 1944 года. Но, по его словам, и сегодня положение крымских татар продолжает оставаться тяжелым.

"Россия вновь оккупировала нашу Родину. РФ нарушила Будапештский меморандум, согласно которому признавала территориальную целостность Украины. Однако мы знаем, что на протяжении истории Россия никогда не сдерживала свои обещания. В 2014 году она оккупировала украинский Крым... 20-25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым, оккупанты запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, запрещены телевидение, радио, новостные агентства. Среди противников аннексии есть те, кого оккупанты убили. Многие тех, кого оккупанты похитили, а 67 наших соотечественников - брошенные в российские тюрьмы. Еженедельно в домах крымских татар проводят обыски", - сказал Чубаров.

Также народный депутат поблагодарил власти Турции за непризнание аннексии украинского полуострова.

"Мы никогда не забудем жертв депортации. Все, кто причастен к тем трагическим событиям, должны предстать перед судом. Да здравствует Турция, да здравствует Украина, да здравствует Крым, да здравствует крымскотатарский народ", - сказал Чубаров.

Глава Меджлиса призвал международные организации положить конец оккупации Крыма и Донбасса, усилить санкции против России и не допустить повторения событий 18 мая 1944 года.

Ранее Чубаров заявил, что в выборах президента РФ приняли участие лишь 42% крымчан.