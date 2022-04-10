МВД: Чтобы посчитать всех жертв россиян в Киевской области, нужно еще две недели

10 апреля, 00:41
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Российские оккупанты массового убивали мирных жителей города Буча Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты массового убивали мирных жителей города Буча Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В селах и городах Киевской области идет разбор завалов и поиск жертв российской агрессии, поэтому точное количество погибших можно будет назвать лишь через две недели. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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«Сегодня идет разбор завалов и обследования домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое число погибших в этих населенных пунктах», – пояснил он.

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Как сообщили в МВД, сейчас параллельно обследуют территорию 17 групп пиротехников ГСЧС, которые только за минувшие сутки обнаружили более 6,5 тысячи взрывоопасных предметов. Они работают над разминированием вместе с иностранными специалистами и ВСУ.

Монастырский также подчеркнул, что в эту работу привлекают волонтеров.

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«Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, помогающих в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться», - сказал министр.

Он также сообщил, что с начала агрессии России 24 февраля Нацполиция уже открыла более 4,2 тысячи производств по фактам нарушений законов и обычаев войны.

Монастырский рассказал, что оккупанты оставляли обычно взрывчатку там, где они ночевали. Они расставляли растяжки на входах в дома или территории. Если во время грабежа находили фотографии полицейских, спасателей или военнослужащих, обязательно миновали квартиру. Взрывчатку находили под касками, прикрепленными к двери, в стиральных машинах, а также в автомобилях.

В Киевской области от действий оккупантов серьезно пострадал целый ряд населенных пунктов и их жителей: Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун, Макаров и других. Накануне глава Макарова сообщил, что только в поселке россияне убили 132 человека .

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Теги:   Буча Киевская область Гостомель Денис Монастырский Война России против Украины Макаров

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