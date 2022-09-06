Обороняли десантники РФ. В чем значение освобождения Высокополья — военный эксперт 6 сентября, 16:56 Фото брошенного оккупантами автомобиля в освобожденном ВСУ Высокополье (Фото:most.ks.ua)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Радио НВ, в чем значение освобождения Высокополья Херсонской области.



«С военной точки зрения это оперативно-тактическая победа, потому что это оперативное направление и участок фронта оперативного направления», — сказал Жданов Радио НВ.

Видео дня

При этом он подтвердил, что освобождение Высокополья — более политическая и идеологическая победа, учитывая информацию, «что Высокополье вроде бы окружили, что вроде бы там огневой мешок», которую впоследствии опровергли.

«Высокополье обороняли российские десантники — самая боеспособная часть Вооруженных Сил Российской Федерации. Еще за двое суток до этого освобождения они пытались штурмовать наши позиции в направлении Потемкино. А сегодня они отступили и этот (пгт) освобожден», — подчеркнул также военный эксперт.

Жданов назвал симполичным то, что поселок был освобожден в день, когда в 1991 году, 31 год назад, был поднят флаг независимой Украины над зданием Верховной Рады Украины.

«Поэтому я считаю это больше политической победой — и то, что это российский десант, который ретировался и отступил из этого города с довольно значительными потерями, и то, что это произошло в день поднятия флага независимой Украины», — подытожил он.

4 сентября, в Сети появилась фотография украинского флага в Высокополье Херсонской области.

На следующий день глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил освобождение Высокополья. Он сообщил, что российские оккупанты бросили там свое оружие и технику.

Инфографика: ISW

Высокополье расположено на севере Херсонской области. Расстояние от него до Херсона кратчайшим автомобильным путем — более 140 км.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.