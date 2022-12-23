О чем Зеленский договорился с Байденом. Что происходило за кулисами встречи президентов Украины и США — экспертное интервью 23 декабря, 09:18 Эксклюзив НВ Честный разговор. Встреча Зеленского с Байденом может стать поворотным моментом войны (Фото:Reuters)

Какие главные события произошли во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США и может ли отразиться эта поездка на ходе войны — НВ поговорило с экспертом-международником Назаром Приходько.

21 декабря уже называют особым днем, потому что впервые с начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский встретился лицом к лицу с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне. Также в этот день США объявили о помощи Украине на $1,85 млрд, что впервые включает в себя такие нужные в боях с Россией ПВО Patriot.

Видео дня

О двухчасовом разговоре между Зеленским и Байденом и других нюансах вашингтонского визита НВ беседует с Назаром Приходько, экспертом Центра внешнеполитических исследований

— Какое у вас общее впечатление от визита президента Зеленского в США?

— Безусловно, как для меня, так и для всех, этот визит стал настоящим сюрпризом. Он не был нигде анонсирован, держался в тайне, даже маршрут, по которому добирался Зеленский в США, был засекречен по понятным причинам. Поэтому это имело дополнительный эффект, приковавшее внимание к этому визиту. Если брать обобщенные результаты встреч, проведенных в США, то у меня однозначно положительное впечатление. Даже тот список вооружений, который мы получаем в новом пакете на сумму $1,85 млрд — это очень существенная помощь, это внушает оптимизм.

— Встреча Байдена с Зеленским длилась менее двух часов. О чем они говорили?

— Открытая часть встречи — не секрет. Они говорили об усилении противодействия агрессии РФ, было несколько четких месседжей, в частности было сказано, что Путин не сможет выиграть эту войну, он ее уже проиграл, что он не сможет захватить Украину и еще много всего в таком духе. Это конкретный сигнал, что США остаются нашим надежным союзником и партнером.

Там был интересный момент уже на пресс-конференции, когда журналистка спросила у Байдена: «Не стоит ли дать Украине все, о чем просит Зеленский для эффективной борьбы?» Байден пошутил: «Зеленский сказал бы, что да». Я понимаю, что есть еще пункты помощи нам, о которых еще Байден и обе палаты Конгресса не готовы говорить. Но если мы возвращаемся к тому списку, который обнародован [на сумму $1,85 млрд], то там закрыта часть того, что дают американцы. И там не исключено что-то такое, что нам дали скрыто, что-то, о чем мы публично просили, а нам публично отказали.

— Давайте поговорим о самой пресс-конференции. Ведь Байден не сказал, о чем они договорились.