Что задумали два диктатора. Нападет ли Лукашенко и решится ли Путин применить ядерное оружие, — Олег Жданов 12 октября, 11:27 Эксклюзив НВ Злобная парочка: Белорусский президент Александр Лукашенко хочет создать с главой Кремля Владимиром Путиным общую армию (Фото:Коллаж НВ)

Угроза с севера, цель ракетных обстрелов и будущая тактика Кремля, — все это НВ поговорил с военным экспертом Олегом Ждановым

11 октября во время экстренной встречи с руководителями стран G7 и Евросоюза президент Владимир Зеленский говорил о двух важных для Украины темах: продолжающемся уже второй день подряд массированном ракетном обстреле россиянами украинских городов и объектов инфраструктуры, и об угрозах белорусского диктатора Лукашенко. Последний согласился создать общую с РФ группировку войск и снова начал говорить о том, что со стороны Киева Минску угрожал «удар».

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Об этих же двух темах НВ поговорил с Олегом Ждановым, военным экспертом.

— Начнем с Белоруссии. О чем говорят разговоры о создании Лукашенко единой военной группировки с Россией? Как серьезными последствиями могут быть?

— Последствия могут оказаться серьезными, но не сегодня и не завтра. Это весна, не раньше. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился создавать совместную группировку для защиты союзного государства, и мы знаем, что там есть действия, которые они проводят. А именно Беларусь выделяет промышленные зоны, брошенные фермы для создания жилищного фонда для этой группировки. Сейчас российские компании проводят реконструкцию белорусской железной дороги в плане подготовки рам для погрузки и разгрузки грузов, пути подъезда к ним. У них истечение контрактов на конец ноября. Поэтому, если и начнется формирование, то не раньше декабря текущего года. Они хотят сформировать 120-тысячные подразделения. Это все будет зависеть от второй волны мобилизации: сможет ли Россия запустить ее. Сейчас они сейчас набрали около 100 тыс. «мобиков», а система уже затормозилась.

— Это не секрет, что россияне вывозят из Белоруссии технику и боеприпасы?