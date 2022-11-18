Зависит от плотности войск РФ. Жданов рассказал, что Вооруженным силам будет легче освободить — Крым или Донбасс 18 ноября, 16:07 Эксклюзив НВ Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ ответил на вопрос, что Вооруженным силам Украины будет легче освободить — Крым или Донбасс.

«Я думаю, что Крым. <...> На сегодняшний день Крым уже полуостров, это уже не проходной двор. Потому что железнодорожная часть Крымского моста не работает, а автомобильная часть не пропускает грузовик. Так что паромами много не навозишься. И концентрация войск в Крыму сегодня минимальна со стороны РФ», — отметил Жданов.

Видео дня

Также эксперт считает, что в херсонских степях очень тяжело держать оборону.

«Мы сегодня наносим огневое поражение. Есть уже данные, что основные силы РФ отодвигает от Днепра на 15−20 км. Это вполне может способствовать тому, что мы можем нанести удар, контрудар как минимум с двух направлений — от Запорожья и от Херсона. И таким образом мы выходим на перешеек», — объяснил Жданов, как ВСУ могут добраться до территории полуострова.

По мнению эксперта, у ВСУ есть все шансы закрепиться на плацдарме на левом берегу Херсонской области:

«И дальше двигаться на Бердянск и Мариуполь, вдоль Азовского побережья. Такой вариант — да. Возможно, с заходом в Крым. Потому что плотность российких войск на Черноморском и Азовском побережьях морей Украины малая».