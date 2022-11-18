«У США есть свое видение хода войны». Интервью с Олегом Ждановым — о перспективах ВСУ после освобождения Херсона и оружии от Израиля и Америки 18 ноября, 21:00 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, какие направления станут основными после освобождения правобережья Херсонской области, заканчиваются ли у россиян ракеты и почему Украине США не дают ATACMS и какие преимущества дадут Украине израильские технологии.

— Прошла неделя, когда ВСУ вошли в Херсон. Как изменился расклад сил на наших фронтах после 11 ноября? Что самое главное мы должны знать?

— Самое главное — у нас уменьшилась линия фронта, потому что Днепр все же является естественным препятствием, разделяющим враждующие стороны. И там, кроме артиллерийских дуэлей, активные боевые действия вести невозможно, просто физически невозможно.

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Плотность русских войск увеличилась ориентировочно на 20−30 тысяч, которые РФ смогла вывести с правого берега реки Днепр. Но и у нас тоже тысяч 15−20 уволилось для опрокидывания на другие направления.

Мы сосредоточились сегодня на трех основных направлениях: луганское, донецкое и запорожское. Генеральный штаб разбивает их на большее количество направлений. Где будут сосредоточены основные усилия с нашей стороны, сказать на сегодняшний день очень трудно.

С российской стороны основные усилия, по моему мнению, будут сосредоточены на донецком направлении. Они будут пытаться прорвать нашу оборону.

— Атака была 17 ноября в районе Гуляйполя и Павлограда. Есть ли там большая угроза для нас?

— Я думаю, нет. В отличие от российских войск мы всегда оборудуем наши оборонные рубежи. Не так, как на харьковском направлении Россия. Они не оборудовали линию обороны, вероятнее всего, ожидали, когда будет отдана команда продвигаться снова вперед.

Мы оборудуем линию обороны, закрепляемся на ней. Поэтому попытка была неудачной, понесли очень большие потери и откатились на исходные позиции.

— Американский Институт изучения войны пишет, что ВСУ способны освободить левобережную часть Херсона с той же тактикой, которой освобождали правый берег Днепра. Правильно ли я понимаю, что это тактика на истощение врага? Или это что-нибудь другое?

— Вы совершенно правильно понимаете. Тем более, что левобережная Херсонская область еще подвергается перекрестному огню. Сегодня мы можем вдоль всей линии Днепра на 70 км в глубину влиять на русские войска, наносить им поражение. Мы уже достаем до Джанкой.