Украинское законодательство четко определяет, в какие сроки и каким видом нарушения считается СЗВ. NV разобрался, когда СЗЧ предусматривает административную, а когда уголовную ответственность.

Когда у военнослужащего появляется статус СЗЧ

Самовольное оставление части — это оставление части или невозвращение туда после отпуска, лечения, командировки и тому подобное. Если оно совершено до трех суток включительно — это административное правонарушение, если более трех суток — это уголовное преступление, пояснил в эфире Украинского Радио адвокат, управляющий адвокатского бюро Назара Олексюка, ветеран российско-украинской войны Назар Олексюк.

То есть срок трое суток — разграничивает административное и уголовное правонарушение.

«Каждый день в каждом подразделении должна проводиться определенная сверка и проверка наличия личного состава — и того, что находится в постоянных местах дислокации, и того, что вернулся или находится на позициях. Если во время этого учета оказывается, что военнослужащий отсутствует, то командир докладывает об этом рапортом высшему руководству», — рассказывает эксперт.

На основании этого рапорта назначается служебное расследование, которое должно дать ответ на вопрос, действительно ли это исчезновение военнослужащего является умышленным или же это связано с выполнением задания, когда происходит исчезновение без вести.

Если расследование установит, что это СЗЧ соответствующего срока, то когда это административное правонарушение, воинская часть сообщает органы Военной службы правопорядка (ВСП), которые составляют протокол об административном правонарушении, что в дальнейшем рассматривается в суде, а когда СЗЧ имеет признаки уголовного преступления, то воинская часть должна сообщить ГБР, которое в течение 24 часов вносит сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начинает уголовное производство.

Когда ГБР предоставляет воинской части выписку о том, что уголовное производство началось, тогда служебное расследование заканчивается и человек признается самовольно покинувшим часть.

Какие последствия СЗЧ в разные сроки

Последствия не уголовно-правового характера отличаются в зависимости от того, когда СЗЧ было совершено и когда оно оформлялось.

В течение последнего года было внесено немало изменений в законодательство, которое регулировало именно административную составляющую последствий СВЧ в виде приостановления военной службы. Если раньше закон определял, что лицо, самовольно оставившее часть, считается таким, в отношении которого военная служба приостановлена — то есть не начисляется денежное обеспечение, не идет выслуга, нет возможности пройти ВВК, никаких льгот и гарантий не предоставляется — то по последним изменениям, вступившим в силу с 10 мая, такая военная служба уже не приостанавливается.

Итак, теперь за лицом, самовольно оставившим часть, сохраняется денежное обеспечение и выслуга. А если после завершения военного положения такое лицо не будет найдено или не вернется, тогда его военную службу приостановят. Это если говорить о последствиях не уголовно-правового характера.

Тем, у кого был контракт, этот срок пребывания в статусе СЗЧ не включается в срок контракта, а когда лицо выходит из СЗЧ путем восстановления на службе, то контракт продолжается дальше. Сейчас были внесены изменения, которые влияют на денежно-материальный статус людей.

Какие признаки уголовного правонарушения в отношении СЗЧ

Главная, единственная и простая характеристика того, что самовольное оставление воинской части имеет признаки уголовного преступления или преступления, это продолжительность — более трех суток. никаких других условий, для того чтобы был состав преступления, нет.

«Стоит понять, что преступление самовольного оставления воинской части является так называемым преступлением с формальным составом. Преступления с материальным составом считаются законченными с момента наступления каких-то последствий, причинения вреда, возникновения материальной потери, а есть преступления, которые считаются совершенными не с момента наступления последствий, а просто когда есть сам факт совершения преступления. Поэтому самовольное оставление части — это уже преступление, законченное с момента, когда человек самовольно оставил часть и за три дня не вернулся», — объясняет Назар Олексюк.