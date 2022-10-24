«Нелепые» заявления Шойгу о «грязной бомбе» нацелены на раскол НАТО и не являются сигналом о готовности РФ применить ядерное оружие — ISW 24 октября, 08:41 Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Институт изучения войны считает «нелепыми» и абсурдными попытки России обвинить Украину в подготовке к применению "грязной бомбы" и полагает, что такая кампания РФ нацелена на стремление посеять раздор между союзниками Киева, но вряд ли предвещает подготовку Москвы к применению тактического ядерного оружия в Украине.

Такие выводы аналитики ISW озвучивают в своей новой сводке по итогам 23 октября.

Звонки министра обороны России Сергей Шойгу главам Минобороны США, Франции, Британии и Турции со лживым «предупреждением» о якобы наличии «грязной бомбы» у Украины и плане ее применения на самом деле, вероятно, призваны «замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и, возможно, ослабить альянс стран НАТО», запугивая некоторые из них.

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(США, Франция и Великобритания уже выступили с заявлением о том, что намерены продолжать поддержку Украины и отвергли «явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории» — прим. ред.)

ISW напоминает, что «грязной бомбой» называют обычное взрывное устройство с добавлением радиоактивного материала, которое не является ядерным оружием.

Однако считать заявления Шойгу неизбежной подготовкой самой РФ к атаке с использованием «грязной бомбой» вряд ли стоит, полагают специалисты Института. Риторику российского министра на эту тему, широко поддержанную кремлевской пропагандой, они считают лишь продолжением «давнишней российской информационной кампании». С самых ранних этапов вторжения РФ неоднократно (и столь же лживо) заявляла, что западные государства якобы намерены помочь Украине осуществить операцию «под фальшивым флагом» с применением оружия массового поражения. Минобороны РФ еще в апреле заявляло, что США якобы «готовят провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия». А Путин заявил в своей речи перед вторжением 24 февраля, что Украина якобы готовилась к ядерной атаке против России, тогда как пропагандистские СМИ РФ неоднократно заявляли, что западные государства будто бы поддерживают разработку Украиной ядерного оружия.

«Заявления Шойгу, вероятно, также не предвещают подготовки России к применению нестратегического ядерного оружия в Украине», — осторожно предполагают аналитики Института изучения войны. Еще в конце сентября они предупреждали, что ISW не может предсказать момент, когда Путин решит применить ядерное оружие — поскольку это будет лишь его личное решение. Объявленные Путиным «красные линии» в отношении применения ядерного оружия в ходе войны уже несколько раз пересекались — без какой-либо ядерной эскалации со стороны РФ. Согласно формальной российской ядерной доктрине, у России нет «необходимости» в некоем дополнительном событии, чтобы оправдать применение ядерного оружия.

С другой стороны, Украина, очевидно, не стоит на пороге какой-либо новой «красной черты», которая могла бы заставить Путина применить против нее нестратегическое ядерное оружие в данный момент. «Таким образом, комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерную террористическую атаку против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или жизненно важных объектов инфраструктуры в надежде заставить Украину сдаться или заставить Запад прекратить помощь Украине вследствие шока», — полагают в ISW. Крайне маловероятно, что такие атаки заставили бы Украину или Запад сдаться, поскольку правительство и народ Украины «неоднократно демонстрировали свою волю продолжать борьбу, а Западу было бы очень сложно просто капитулировать перед лицом столь ужасающего акта — в частности из-за прецедента, которую создала бы подобная капитуляция» [вследствие применения агрессором ядерного оружия].

Таким образом, призывы Шойгу и усиление его ложных угроз российской пропагандой, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, заставляя их сократить или ограничить поддержку Украины, приходят к выводу эксперты ISW. А причиной этой волны заявлений могут быть продолжающимися военными неудачи РФ и вероятная потеря западной части Херсонской области до конца года.

Аналитики Института дополнительно напоминают, что Путин еще с мая стремится заставить Украину пойти на его условия и сдержать дальнейшую поддержку Украины Западом «посредством балансирования на грани ядерной войны». В ISW также называют «примечательным» выбор адресатов звонков Шойгу. США и Великобритания — страны, которые Кремль неоднократно называл главными сторонниками Украины и якобы «агрессивной политико в ​​отношении РФ». Тогда как Франция и Турция (хотя и в разной степени) пытались сыграть роль посредников в конфликте. «Звонки Шойгу, скорее всего, были дальнейшим бряцанием оружием со стороны России с целью запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить раскол внутри НАТО, а не подготовкой почвы для неминуемого применения ядерного оружия», — заключает ISW.

В Институте также обещают более детально рассказать о ситуации на поле боя в Украине завтра, отмечая, что ВСУ ведут дальнейшие наступательные операции на северо-востоке Украины, а российские войска продолжают готовить условия для отступления из Херсона.

Главные выводы ISW о ходе боевых действиях за 23 октября таковы:

российские оккупационные власти 22 октября, вероятно, отключили доступ к интернету в Херсоне, чтобы ограничить для местной аудитории сообщения об эвакуации россиян на восточный берег Днепра;

украинские и российские источники сообщают о боях под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой на востоке Украины. Минобороны РФ утверждает, что российские силы якобы отразили украинские наземные атаки в западной части Донецкой области;

российские источники заявляют, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово ( Луганская область);

Луганская область); армия РФ нанесли удары по Запорожью, Николаеву и другим районам Николаевской области с помощью беспилотников Shahed 136 и ракет С-300, а по Никополю и Марганцу — из реактивных систем залпового огня;

представитель командования ВВС Украины заявил, что украинские силы сбили в общей сложности 273 предоставленных Ираном беспилотников Shahed-136 с тех пор, как Россия начала использовать их в Украине 13 сентября;

источник в правительстве Украины сообщил, что удары Shahed-136 россиянам помогают координировать иранские инструкторы в Беларуси, а не только в Крыму — в частности атаки дронами-камикадзе по Киевской области, а также северным и западным областям Украины;

российские СМИ продолжают готовить почву, чтобы позже обвинить Украину в разрушении Каховской ГЭС, которую российские войска, «вероятно, уничтожат, чтобы замедлить продвижение украинских войск»;

российские источники широко обсуждали строительство оборонительных позиций в Курской области РФ;

согласно данным Украины, российские власти в Краснодарском крае « на неопределенный срок» продлили « каникулы» детей из Энергодара Запорожской области ( (де-факто — насильственные похищения в рамках кампании этнических чисток).

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW