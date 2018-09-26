Что сообщили в полиции о нападении на одесского активиста Олега Михайлика

В полиции задержали троих возможных нападающих. Все они - граждане Грузии, имеющие временные справки на проживание в Одессе. Там задержаны мужчины арендовали квартиры. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Вещественное доказательство - пистолет

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на их причастность к совершению нападения. У одного из фигурантов нашли огнестрельное оружие, рассказал прокурор Одесской области Олег Жученко. Правоохранители изучают связи задержанных и выясняют, кто может быть заказчиком покушения на одесского активиста. Им инкриминируют умышленное убийство.

Смотрите также

Один из задержанных, у которого и нашли пистолет, из которого, скорее всего, и был ранен Миша - Торнике Нагладзе - оказался инвалидом первой группы. Он передвигается на инвалидной коляске.

Грузин-инвалид

Об этом, в частности, заявили журналистам в больнице его адвокат Владимир Поярков и родственники. По словам адвоката, его подзащитный в 2014 году во время ДТП получил серьезную травму, в результате чего стал инвалидом.

Поярков отметил, что по месту жительства подозреваемого правоохранители проводили следственные действия, но ни оружия, ни боеприпасов обнаружено не было. А преступление он не мог совершить по состоянию здоровья.

В больницу пришли представители грузинской общины, где устроили потасовку

Двое других задержанных - это брат и товарищ Торнике Нагладзе. После того, как они все прибыли в отдел полиции, правоохранители их больше не выпустили, рассказала жена подозреваемого Татьяна.

"Его провели в кабинет вместе с братом и близким другом вроде просто пообщаться, выяснить, где они были в тот момент. Начали выдвигать им обвинения. С 8 вечера и до 6 утра нас держали в райотделе", - рассказала жена.

Затем правоохранители хотели доставить подозреваемого в изолятор временного содержания. Но в больницу пришли представители грузинской общины, где подняли потасовку. Они утверждают, что полиция просто подбросила пистолет во время обыска их товарища.

После столкновений главный подозреваемый остался в больнице, двое до сих пор находятся в изоляторе временного содержания.

Козлы отпущения

Нападение на активиста Олега Михайлика произошо ночью, 22 сентября, у его дома, на улице Осипова. Тогда неизвестный из огнестрельного оружия ранил мужчину. Сейчас Михайлик находится в Еврейской больнице, там, где подозреваемый.

Состояние стабилизировалось, ему разрешили вставать, впрочем температура тела до сих пор высока, он находится в реанимационном отделении, рассказал глава одесской облорганизации Сила людей и коллега Олега Михайлика Игорь Бычков.

Он рассказал, что активисты следователям не верят, а задержанных считают козлами отпущения. По его словам, к покушению может быть причастна местная власть, поскольку Михайлик постоянно критиковал ее и мэра Геннадия Труханова.

Из-за большого количества нападений на активистов из Киева в Одессу прибудут правоохранители для усиленной работы в регионе.

Пять основных версий о покушении

В одесской облполиции назвали пять основных версий мотивов покушения на Олега Михайлика. Среди них и общественная деятельность, связанная, в частности, со строительством жилого комплекса Золотой берег, авторынком Успех, а также личные отношения и просто хулиганские действия.

Задержанные проходят по еще одному делу о стрельбе

Сегодня суд должен избрать меру пресечения задержанным. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Задержаны подозреваемые по делу о покушении на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика проходят по еще одному делу о стрельбе, сообщили в прокуратуре. Торнике Нагладзе подозревается в причастности к стрельбе у ветеранов АТО и активистов на улице Балковской.

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с тем, чтобы он до 1 октября проинформировал ее о ходе расследования нападений на активистов в Украине.